Martín Ramos, emigra a Francia y piensa en positivo de cara a los Juegos de Tokio

Martín Ramos, de actualidad en UPCN de San Juan y jugador del seleccionado argentino de vóley, confirmó que la siguiente temporada jugará en el Narbonne de Francia, en lo que será su primera experiencia en clubes a nivel internacional, luego de nueve años como jugador del equipo sanjuanino.

En el viejo continente compartirá plantel con dos conocidos como son Lisandro Zanotti, con pasado en Lomas y Nicolás Uriarte, quienes también forman parte de las convocatorias con la albiceleste.

En ese contexto, en diálogo con Info Región, el jugador paseó por varios temas entre los que opinó sobre la reprogramación de los Juegos Olímpicos de Tokio y como esto afectó en el calendario: “Lo tomé como que hay más tiempo para la preparación. Era una ilusión muy grande estar este año, competir por un puesto y viajar. Me sentía muy bien físicamente, es una lástima, pero tendremos mayor período de preparación. Pienso que siempre se puede crecer un poco más”.

La decisión

El panorama a nivel mundial es incierto a raíz de la propagación del coronavirus. Las ligas están en su mayoría suspendidas pero eso no impidió que Ramos pueda confirmar su nuevo vínculo con la institución francesa, en lo que será un gran paso para su carrera.

Sobre los motivos de este traspaso, el jugador manifestó: “Son un conjunto de muchas cosas, antes no emigré porque UPCN siempre arma planteles para salir campeón, es mi casa después de tanto tiempo y entonces era lindo renovar el desafío tratando siempre de estar en lo más alto. Luego de muchos años me preguntaban cuando iba a dar el paso, de a poco el bichito de ir a jugar afuera me fue picando y creo que es el momento”.

Además, opinó sobre la competitividad en su nuevo destino: “Es una liga muy pareja, un equipo que en una temporada le fue mal, al otro año está peleando una semifinal. Desde lo deportivo el nivel es muy bueno, cuenta con muchos argentinos en la temporada, a nosotros nos hace muy bien la competencia de ese país y somos valorados”.

Expectativas

La experiencia siempre en el nivel más alto de la Liga Nacional (siete títulos obtenidos en San Juan con nueve finales a cuesta) llevó a Ramos a posicionarse como un pilar importante en el plantel del seleccionado argentino. Ahora espera continuar por ese camino y elevar su potencial con los nuevos desafíos.

“Siempre se puede mejorar, sobre todo en un deporte que es tan técnico. Existe la posibilidad de que si haces una cosa bien, la hagas muy bien y después intentes acercarte a la perfección. Quiero aprender cosas nuevas para seguir creciendo como jugador”, concluyó el central, en charla con este medio.