Avellaneda: La oposición pidió que el Concejo vuelva a sesionar

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio de Avellaneda, Sebastián Vinagre, adelantó que enviarán un pedido formal para que el Concejo Deliberante. Además, consideró que se tiene que volver a abrir la actividad económica, tomando todos los recaudos necesarios, porque “va a pasar mucho tiempo hasta que haya una vacuna”.

“Es necesario volver a sesionar y ya se lo expresamos de forma verbal al presidente del Concejo, Hugo Barrueco, y vamos a elevar una nota con un pedido formal para el inicio de las actividades deliberativas, tomando todos los recaudos necesarios”, afirmó el edil en diálogo con Info Región.

También pidió “la vuelta a la actividad económica”, porque consideró que “si bien se logró achatar la curva de contagios, también se entró en una crisis económica de la cual va a costar muchos años salir”, porque “el país está parado hace más de 40 días y se cortó el sistema de intercambio de bienes y servicios”.

“A partir de ahora tendría que haber un aislamiento selectivo, que las personas más vulnerables y tienen mayor riesgo se queden a resguardo y después permitir la vuelta a la actividad porque hasta que haya una vacuna no va a haber solución. Vamos a tener que acostumbrarnos a tomar todos los recaudos sanitarios y de distanciamiento social. Va a pasar mucho tiempo hasta que llegue la cura”, subrayó.

Despidos

Por otro lado, el concejal se refirió al despido de 27 docentes en Avellaneda por el cual reclamaron algunos de sus compañeros de bloque y sostuvo que “es un tema que todavía se está investigando porque hay distintas versiones”.

“Hay dos caminos en esta cuestión, si en esta situación existe un proceso inadecuado reclamaremos la reincorporación inmediata, pero si se cumplen con las disposiciones normativas no podemos exigir nada más que pedir el análisis desde lo humano, porque esto fue una disposición del Ejecutivo”, analizó.

Reunión con el oficialismo

Desde que se decretó el aislamiento, el bloque opositor mantuvo reuniones semanales con el Ejecutivo local, sin embargo, este miércoles la reunión quedó suspendida por pedido del intendente Jorge Ferraresi.

“A nosotros nos invita semanalmente el intendente para darnos un parte de la situación y en este caso consideró que no había motivos para reunirse porque no había temas para tratar. Después hay cuestiones de colaboración que se manejan por otro canales como el Observatorio de Políticas Públicas o el diálogo con el concejal Pablo Vera. No es algo que haya tomado de ninguna manera en especial, el próximo miércoles habrá una nueva reunión seguramente”, concluyó Vinagre.