Echeverría: Cinco niños dieron positivo de coronavirus

“En este momento en Echeverría tenemos cinco niños con Covid-19 positivo y entre ellos hay un niño de seis meses”, indicó el Intendente en una entrevista radial.

Además señaló que los niños no viven cerca uno del otro y no tienen antecedente de viaje. “Uno tiene explicación porque el padre trabaja en Aeroparque, el papá de otro trabaja en una empresa de correo, por lo que puede ser, y a otro no le encuentro explicación”, manifestó.

Respecto a la evolución de estos nenes, fuentes oficiales del municipio precisaron a Info Región que “están bien” y con “internación en sus domicilios”.