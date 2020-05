Echeverría: Cammilleri advirtió que es “contraproducente pensar en aperturas masivas”

La nueva etapa de la cuarentena no incluye hasta el momento grandes modificaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero ya volvieron a la actividad nuevas industrias y comercios y se evalúa una mayor apertura. Desde el Frente de Todos de Esteban Echeverría, el concejal Ángel Cammilleri recalcó que “la vida está ante todo” y abogó por la continuidad del aislamiento al tiempo que alertó: “Me parece contraproducente pensar en aperturas masivas”.

“Como lo dijo el Presidente (Alberto Fernández), prefiero una industria que no tenga personal porque está en su casa cuidándose y no una industria que no tenga gente porque se está muriendo. Para eso las autoridades están haciendo las cosas que se necesitan para que los contagios no sean masivos”, valoró el edil en diálogo con Info Región.

Kicillof se reunió con intendentes para tratar la apertura de nuevos sectores Respaldó, además, que los intendentes del Conurbano ya plantearon un “protocolo general” para estudiar qué actividades podrían retomarse. “Cada distrito presentó un bosquejo, sobre todo del tema industrias, y después cada municipio lo adaptará en la medida que se pueda”, detalló. Evitar el colapso Insistió, no obstante, que según los especialistas en dos semanas llegaría “el pico de los casos”, por lo que cree “contraproducente” pensar en aperturas “sin límites”. “Las cosas se van a resolver con mucho dolor, porque hay gente que la está pasando muy mal, pero lo más importante es saber que esta pandemia tiene una velocidad determinada y no tenemos que dejar que se escape de la curva de la que tanto se está hablando para que no colapsen los sistemas de salud”, subrayó.

Remarcó que los que “saben” son los especialistas y ellos sabrán cómo debe seguir. “Son ellos los que nos tienen que orientar y en la medida que esto se respete se va a evitar el mayor dolor posible”, aseveró.

Por último, el concejal del Frente de Todos también hizo en hincapié en que hay “mucha gente” que la está pasando mal”, que no percibe un “sueldo completo” o que “no tiene ingresos”, pero que de todas formas el Estado Nacional está tratando de ayudar a aquellos que están “al límite de la desesperación”.