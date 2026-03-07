Piden justicia para Rocko, un motoquero asesinado en Esteban Echeverría

Bajo el lema "Justicia para Rocko", allegados al motoquero, reconocido por su trabajo solidario, movilizan en 9 de Abril.

Rodrigo “Rocko” Núñez fue asesinado en el marco de un intento de robo en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Allegados se reúnen hoy en ese mismo lugar para reclamar justicia y que los responsables sean encarcelados.

La cita es esta mañana en Camino de Cintura al 3.700 de 9 de Abril. “Es el lugar donde nuestro hermano perdió la vida en manos del crimen local”, señalan desde su entorno.

El pedido es claro, que se “se tomen medidas y se agilicen los procesos judiciales que permitan la captura y juicio de estos delincuentes previamente identificados”.

Rocko era miembro de “Villanos Barbudos”, una agrupación que brinda asistencia a personas en situación de calle, y desde su entorno destacan justamente esta característica de estar al servicio del otro, su empatía y solidaridad.