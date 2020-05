Covid-19: Ante la OMS, Argentina pidió un acceso gratuito a las investigaciones

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, pidió ante la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud el acceso gratuito a las investigaciones para frenar la pandemia de coronavirus.

“Esta batalla se gana con el compromiso de cada ciudadano, no es sólo una tarea de los gobiernos, es una responsabilidad colectiva. Estamos convencidos que toda medida que se tome a nivel nacional debe ser coordinada con el ámbito internacional”, aseguró el ministro, quien participó desde Buenos Aires de la 73 asamblea anual de la OMS que se desarrolló en forma virtual.

En su discurso, González García pidió que se garantice a todos los estados el acceso a los resultados de investigaciones, vacunas y productos médicos “a través de licencias gratuitas o suficientemente accesible para todas las sociedades del mundo”.

Y destacó que “Argentina manifiesta su interés en apoyar y avanzar en toda iniciativa regional y global destinada a fortalecer el combate a la pandemia y todas aquellas que permitan al acceso a los resultados de investigaciones, vacunas y productos médicos“. González García resaltó la inclusión de Argentina en el programa de la OMS Solidarity, un ensayo clínico para evaluar la eficacia de distintos tratamientos en pacientes de coronavirus.

Opening of the virtual #WHA73 with @DrTedros. #COVID19 https://t.co/Kq4qWtM4ML