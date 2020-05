Rosa y la suspensión del Mundial: “Se dio lo mejor para todos”

Matías Rosa actual jugador del Barcelona y partícipe del seleccionado argentino de futsal, apoyó la reprogramación del Mundial de Lituania, que estaba dispuesto para septiembre y se disputará en 2021 por la pandemia de coronavirus. “Se dio lo más lógico y mejor para todos, ya que faltaban muchas selecciones por clasificarse”, mencionó a Info Región.

En paralelo, el jugador sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla sobre finales del 2019, por lo que, en el tramo final de su recuperación, destacó el guiño del destino que le permite mayor tiempo de trabajo.

“No me vino tan mal por el tema de la lesión, ahora no tengo tanto tiempo de entrenar en cancha y hacer cosas que necesito para la recuperación, lo ideal era jugar porque sabía que se venía esta posibilidad del Mundial. Tener un año más para prepararme será positivo para llegar mejor como jugador”, evaluó.

Parate y suspiro

Con la cita a pocos meses de disputarse, el jugador del Barcelona llegaba entre algodones y con poco tiempo de rodaje encima. Ahora, a raíz del detenimiento de las actividades, podrá afrontar una recuperación más extensa y sin presiones de calendario.

En consecuencia, opinó: “En este presente nadie entrena como desea, con este parate iba a ser muy difícil para todos y un Mundial triste y feo para el espectador, porque no todas las selecciones estarían con una preparación óptima”.

Además, en torno al progreso en sus trabajos, desarrolló: “Estoy muy bien, sorprendido por cómo evolucioné y el ritmo que tengo. Estoy con algunas molestias normales que las tendré por algún tiempo, llevo todo bastante bien y nada me impide seguir con la recuperación. Con el club estamos trabajando en pista de atletismo y empezando a hacer algunas cosas con pelota”.

El apoyo

Desde el cuerpo técnico que conduce Matías Lucuix realizan un seguimiento de los futbolistas involucrados con la albiceleste para sostener el vínculo del grupo y analizar las diferentes situaciones de profesionales esparcidos por el mundo.

El caso de Rosa no es ajeno a esa situación, ya que reconoció que mantiene contacto fluido con el cuerpo técnico: “Matías me escribe y todo el cuerpo técnico se preocupa mucho. Representar al país es lo más lindo que te puede pasar en la carrera deportiva. Estoy muy contento, significa que todo el trabajo de años valió la pena. Por suerte el equipo cuando no estuve mostró el potencial que tiene y el que afloje seguramente se quedará afuera”.

Finalmente, desde España, el jugador valoró los pasos que se están dando contra el coronavirus. “Son menos los casos y muchos los recuperados. Avanza mucho y en Palma (ciudad donde realiza el aislamiento) se puede salir a caminar, correr y hacer actividad física. Los bares con terraza están abiertos y se observa mucha responsabilidad de la gente”, sentenció.