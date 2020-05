Lucuix y el Mundial de Lituania: “No queremos que sea a las apuradas”

Para la Selección Argentina de Futsal 2020 era un año especial en su carrera de competencias ya que en septiembre está programado el Mundial de Lituania, donde aguardan hacer un buen papel y defender el título conseguido de la mano de Diego Giustozzi en 2016 en Colombia. Sin embargo, el coronavirus trastocó los planes y desde la Federación de futsal lituano pidieron a las autoridades mundiales la postergación del evento para el 2021.

Con ese panorama la oficialización acerca del traslado de la cita es inminente, por lo que desde el cuerpo técnico argentino ya evalúan las modificaciones en la preparación del grupo. Al respecto, Matías Lucuix, en contacto con Info Región, analizó: “Estamos a la espera de una decisión oficial, lo más probable es que se juegue el año próximo para tener una buena planificación y que no se realice a las apuradas. Volveremos a tener un año para prepararnos y lo haremos de la mejor manera”.

En paralelo, el entrenador del elenco albiceleste, opinó en relación al parate que sufren los jugadores y los condicionantes de ese escenario: “Nos preocupaba mucho el ritmo de juego por el Mundial. La inactividad de los jugadores es complicada, claramente ahora si se suspende el Mundial llegarán a sus clubes con un parate importante pero se pondrán a punto. Son deportistas profesionales y más que nada saben como trabajar con sus cuerpos”.

Lo deportivo y organizativo

Luego del título conseguido en las Eliminatorias sudamericanas, el equipo nacional se encuentra con el ánimo y la confianza en lo más alto. Este parate de la actividad por la problemática creciente de salud, atentó contra la continuidad del proceso, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Hablo mucho con los entrenadores y debe ser complicado mantener la motivación porque si son dos semanas o 20 días uno lo puede manejar, pero cuando pasa tanto tiempo las herramientas se van acabando. Se hace complicado, asimismo realizan un trabajo magnífico, con deportistas que están acostumbrados a estar siempre dentro de una cancha”, comentó Lucuix.

Por otra parte, destacó la “ilusión” del equipo de participar de una cita tan grande como un Mundial, pero no olvidó las prioridades del momento. “Teníamos la ansiedad de volver a estar dentro de la cancha, obviamente en este contexto no podemos pensar en una competencia tan importante como el Mundial, porque tienen que estar las condiciones dadas. Es el evento más importante de la disciplina y no puede realizarse con normas diferentes”, aseguró.

Solidaridad en tiempos de pandemia

Desde la Asociación del Fútbol Argentino pusieron a disposición del Gobierno Nacional un total de 120 camas en el Estadio de Futsal, para tratar de colaborar ante un posible crecimiento de la pandemia y de la cantidad de contagios.

“Me da tristeza ver nuestro lugar de trabajo de esa manera, nos agarra melancolía y ojalá que esas camas no tengan que utilizarse, sobre todo que la gente continúe con consciencia y de esa forma esto no avance en el país”, indicó el entrenador argentino.

Pero eso no fue todo desde la disciplina, porque el cuerpo técnico que encabeza Lucuix también se solidarizó con la situación y propusieron el recorte de parte de sus sueldos, conscientes de las dificultades económicas que atraviesan la sociedad y las instituciones.

En esa línea, concluyó: “Estamos viviendo situaciones complicadas y de acá en adelante se hará cada vez más difícil. Fue algo consensuado, no queríamos que salga en todos lados porque no era la intención que otros cuerpos técnicos se vieran obligados a hacer lo mismo. Es una emergencia y significó un gesto que pudimos hacer de nuestro lugar”.