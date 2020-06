Echeverría: Exigen justicia por un nene de tres años que murió en el hospital Santamarina

Catriel tenía apenas tres años cuando en la noche del 29 de mayo falleció en una camilla del hospital Sofía T. de Santamarina, de Esteban Echeverría. Según el relato de la familia, el niño había estado dos veces en la guardia del nosocomio con alta temperatura, pero en ambas oportunidades “lo mandaron de vuelta a su casa”. La tercera vez, mientras esperaba ser atendido, se descompensó y falleció. “Lo dejaron morir, 40 minutos estuvo esperando y no hicieron nada”, denunciaron. Mañana realizarán una marcha.

A 10 días del dramático episodio, la familia de Catriel denunció que aún no saben qué provocó la muerte del niño. “Todavía no sabemos la causa del fallecimiento de mi sobrino. Nos dijeron que la autopsia no había revelado nada, en el hospital tampoco nos dijeron nada, el Municipio se comunicó con nosotros pero tampoco nos pudieron dar una explicación, nadie nos dice que pasó”, reclamó Jimena González, tía de Catriel, en diálogo con Info Región.

Según informaron los familiares del niño, antes de la autopsia se le realizó un hisopado para analizar Covid-19, pero resultó negativo.

El hecho se encuentra en manos de la Justicia, ya que los padres del niño radicaron una denuncia en la Comisaría de Monte Grande, “el mismo día que ocurrió todo”, y ahora la causa se encuentra a cargo de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora.

“Alguien tiene que pagar, a él lo dejaron morir, porque él llegó morado, con frío y temperatura y no lo atendieron, 40 minutos estuvo esperando. Pudieron hacer todo y no hicieron nada”, reclamaron desde la familia.

En tanto, desde el Municipio de Esteban Echeverría indicaron que “el médico (quien atendió al niño) no va a ser apartado porque es un excelente profesional y sigue trabajando”, y aclararon que cualquier decisión que se tome sobre el hecho “deberá ser tomada por la Justicia”.

Este martes a las 13, familiares y allegados del niño realizarán una marcha desde la puerta del Municipio hasta el hospital Santamarina para exigir justicia y “que no quede impune”. “Vamos a pedir por nuestro bebé, tienen que hacer algo”, apuntó la tía de Catriel.

Los acontecimientos previos

Con el dolor aún intacto, Jimena, relató lo ocurrido “para que esto no quede impune”. El jueves 28 de mayo Catriel levantó temperatura y, aunque “su mamá hizo todo lo que pudo para evitar ir al hospital” al ver que la temperatura no descendía, decidió llevarlo.

“Cuando los atendieron al nene le mandaron a hacer estudios de sangre, orina y una placa. Cuando estuvieron los resultados, la doctora que lo atendió le dijo que no tenía nada, que los análisis habían salido bien. Le aplicaron paracetamol, esperaron a ver si la fiebre bajaba, pero nunca bajó y de todas maneras la mandaron a la casa de nuevo”, detalló Jimena.

El viernes 29 de mayo, el chiquito despertó “un poco mejor”, pero aún con dolores “en su panza y en sus piernas”. Después del mediodía Catriel volvió a levantar temperatura “muy alta” y nuevamente fue llevado a la guardia del Santamarina.

“Esta vez la atendió un doctor. Mi hermana le dijo todo lo que sentía el nene y le preguntó si existía la posibilidad de hacerle otro estudio, una ecografía o algo distinto a lo que ya le habían hecho, y el doctor le dijo que no era necesario porque los estudios que ella le mostraba eran del día anterior y estaban bien. La mandó de nuevo a su casa, ella confío y, como le dijeron, siguió con el paracetamol”, explicó Jimena.

Ese mismo viernes por la noche, Catriel seguía con fiebre y habían decidido llevarlo al hospital Casa Cuna, sin embargo notaron que el niño “se estaba poniendo morado, tenía el cuerpito frío y el termómetro marcaba mucha temperatura”, por lo que decidieron llevarlo de nuevo al hospital porque “no se podía llegar a otro lado”.

Una vez que arribaron a la misma guardia del hospital en la que habían estado horas antes, la madre del niño solicitó “un médico urgente” pero fue anotada y “le dijeron que espere”.

“Esperó aproximadamente 40 minutos, hasta que la atendieron, pero solo fue porque el bebé se descompensó muy mal. Cuando el doctor llegó le dijo ‘otra vez vos acá mamá’ y la hizo pasar a un box y se fue a atender a las otras dos mamás”, relató Jimena.

“Mientras seguían esperando Catriel empezó a balbucear, no podía hablar y mi hermana empezó a los gritos a pedir ayuda. Volvió el doctor y le puso un saturador en el dedo al nene y no marcó nada. Acto seguido le estaban haciendo RCP al bebé, a mi hermana la sacaron y se llevaron a Catriel a otro cuarto y empezaron a caer un montón de médicos y enfermeras que entraban y salían y no le decían nada, hasta que el doctor salió y le dijo ‘lo siento mucho mami, no pudimos hacer nada’”, recordó la tía del chiquito.

Catriel falleció el 29 de mayo, pero su familia pudo enterrar el cuerpo el jueves 4 de junio, aún sin saber el motivo por el cual falleció el chiquito. “Esto es terrible, desesperante, no saber nada. Pasan los días y no nos dicen nada ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más?”, cuestionó Jimena.