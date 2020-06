“Luchamos por el sueño de ascender”, destacó Contreras

En un contexto lleno de incertidumbres, los jugadores tienen un solo objetivo en mente: volver a las canchas. En ese sentido, el defensor de Los Andes Matías Contreras admitió sus ganas de seguir compitiendo en el terreno de juego, a pesar de vivir con las dudas de no saber cuál será el futuro del fútbol. “Luchamos por el sueño de ascender”, subrayó.

“Estaría bueno que nuestra categoría también juegue por el ascenso”, pidió el jugador en contacto con Info Región. “Nosotros entramos al Reducido; y tanto eso, como el ascenso hay mucha competitividad, desde nuestro lugar, luchamos por el sueño de ascender”, puntualizó.

En paralelo, destacó el acuerdo entre AFA con Agremiados y la posibilidad de extender los contratos ya que “los jugadores están pasando un momento muy duro, donde la situación del ascenso se vive día a día y a veces se complican con los pagos”.

“La negociación ayudará para salir a flote y sobrellevar la cuarentena”, mencionó. A su vez, se mostró cauto sobre la no automaticidad de los vínculos, al considerar que es un “tema muy delicado, porque ahora ellos (dirigentes) tendrán que empezar a llamar, teniendo en cuenta que no se sabe cuándo arrancará el campeonato”.

“Esperemos que tanto dirigentes como la AFA se pongan de nuestro lado y vean que el futbol es nuestro trabajo”, insistió.

Cuarentena flexible

El defensor actualmente transita sus días de aislamiento en Mendoza. Junto a su familia, tiene mayor libertad para circular a comparación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Acá se vive un poco más tranquilo, nos dejan salir por terminación de documento y está todo muy controlado. No hay tanta gente como en Buenos Aire y no hay casos. Estoy entrenando, aunque a veces se me hace un poco duro y no te dan ganas de ejercitarte, pero uno sabe que si no hace eso es peor”, sentenció, en contacto con este medio.