Docentes de Avellaneda renuevan el reclamo: desde hace cuatro meses no cobran

Cuatro meses tuvieron que pasar para que los 30 docentes que dependen de la Dirección de Enseñanza Artística de Avellaneda y no cobran su sueldo desde el inicio de la cuarentena, reciban una respuesta por parte del Municipio. Sin embargo, el conflicto está lejos de solucionarse.

“Nos plantearon que la designación que nos dieron en el acto público no es valida, a pesar de que si lo es. Algunos inclusive llegaron a dar sus clases. No están respetando el estatuto docente y esto es algo grave”, advierte Camila, una de las damnificadas, en diálogo con Info Región.

El conflicto inició luego de que asuman sus cargos el 5 de marzo y desde el 30 de dicho mes no reciban el sueldo. “Fuimos al Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), realizamos la denuncia junto al Ministerio de Trabajo bonaerense y, recién ahora, cobró efecto y nos tuvieron que responder, porque no nos daban bola”, relató Camila.

“No respetan el estatuto docente, donde dice que cuando te entregan la designación, sos docente de ellos. Hace cuatro meses que luchamos y reclamamos, pero el Municipio de Avellaneda no tiene la voluntad política de pagarno”, explicó.

La docente, en este sentido, afirmó que las autoridades comunales “no tienen excusa” y deben cumplir con el pago de los salarios. “No sé si hacen recortes o algo, pero nos tienen que pagar. Pasaron cuatro meses en silencio y nos dieron esta respuesta. ¿Como haces para estar con plena pandemia sin poder salir a buscar trabajo?”, subrayó.

En este contexto, varios de los educadores dejaron otras horas que tenían y tomaron estas que dependen de la Dirección de Enseñanza Artística de Avellaneda, por lo que no tienen otros ingresos y deben afrontar el aislamiento social preventivo y obligatorio.

“Hacemos vaquitas para los colegas que no tienen más horas y no están cobrando un peso. Vamos juntando para ayudar a los que no reciben absolutamente nada y se les da la espalda”, concluyó Camila, en contacto con este medio.