“Esta es la última oferta que hacemos”, aseguró Cafiero

El Jefe de Gabinete aseguró que "hay tiempo" y continúan las conversaciones con acreedores, pero aclaró que no habrá más propuestas.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que la oferta realizada a los acreedores para la renegociación de la deuda externa “es la última” porque “es lo que el país puede comprometerse a pagar”.

El funcionario destacó que todavía “hay tiempo” para negociar. “Tenemos un mes más donde se va a seguir conversando con todos los acreedores”, explicó en declaraciones radiales.

“Esperamos que los acreedores tomen conciencia y acepten que esta es la última oferta que hacemos porque es lo que Argentina puede comprometerse a pagar. Es necesario que muchos acreedores comprendan la verdadera situación del país”, planteó.

En el marco de una reacción favorable de los mercados ante la nueva propuesta de Argentina a los acreedores para acordar una reestructuración de deuda, Cafiero señaló que “claramente esta última propuesta le agrega todo el valor que se necesitaba y además da muestra de que Argentina quiere resolver el problema de la deuda, pero lo hace también defendiendo sus propios intereses”.

Respecto de la reestructuración de la deuda, reflexionó: “Si Argentina no crece, las deudas no se van a poder pagar y eso es una realidad. Por eso (el ministro de Economía, Martín) Guzmán habla de la sostenibilidad de la deuda, lo que significa la capacidad de la Argentina para poder funcionar, crecer, generar dólares y poder pagar las deudas”. “Nosotros necesitamos crecer para poder pagar la deuda. Si la deuda es tan grande que no nos deja crecer y lo que nos impone es políticas de ajuste, entonces nunca se iba a poder pagar. Además, nosotros nunca lo íbamos a aceptar”, remarcó.

En esa misma línea, Cafiero recordó que “el presidente Alberto Fernández siempre tuvo la decisión de negociar la reestructuración de la deuda sin dejar ningún girón de soberanía”.