Advierten que no se puede pensar en “liberar mucho” la actividad en el AMBA

El 17 de julio vence el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) estricto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y desde el Ministerio de Salud de la Provincia aseguran que “de la información epidemiológica, no hay datos que indiquen que se pueda soltar mucho”.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que para la próxima etapa del aislamiento no se puede pensar en “liberar mucho” la actividad. “Si es que hay que liberar algunas actividad, como sugieren actores que plantean cosas sin mucha información, yo digo que, de la información epidemiológica, no hay datos que indiquen que se pueda soltar mucho”, sostuvo en declaraciones a la radio online FutuRöck. De hecho, planteó que “se puede liberar un poquito y muy organizado, porque muy rápidamente se puede perder lo que se construyó”.

“La estrategia tiene que ser en común, porque el AMBA es un conglomerado que funciona como un conjunto. Es cierto que suele haber algunas diferencias o matices, pero no es donde debe hacerse el esfuerzo, si no en trabajar en conjunto para prevenir”, manifestó. “Pese a que estamos cansados, debemos cuidarnos mucho; venimos ganando mucho respecto de la vidas que se han salvado, con un sistema de salud aún eficiente, que puede dar respuesta y que no se saturó pese al tiempo que llevamos conviviendo con la enfermedad”, remarcó.

El viceministro sostuvo que los casos “siguen subiendo”, que “estamos en la parte de la curva donde no hemos llegado al pico” y dijo que “sería bueno que el pico se diera entre hoy y mañana”. “Eso podría suceder, y a partir de eso no digo que empiecen a bajar (los casos diarios), pero sí que se estabilicen. Eso lo veremos entre el martes y miércoles próximo”, precisó.

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 47.795 tras confirmarse 2.372 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud provincial.

La cartera sanitaria, a cargo de Daniel Gollan, precisó que se registran 272 casos por cada 100.000 habitantes, y detalló que 22.797 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. Además, reportó que en el territorio bonaerense fallecieron 835 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado.