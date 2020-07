Cuarentena: Ginés admitió que hay “cansancio”

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que en los próximos días se definirá qué pasa con la cuarentena en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), mientras que ya se registraron los primeros cruces entre funcionarios porteños e intendentes.

En relación a como seguirá la cuarentena después del 17 de julio, cuando concluye la etapa de aislamiento con mayores restricciones en el AMBA, Ginés dijo que “aún no se decidió” y que “esa determinación se toma en los últimos días”, aunque reconoció que “hay cansancio, enojo de mucha gente y agotamiento”. “Pero el impacto no es la culpa de las medias del Gobierno, es culpa de la pandemia”, insistió.



El ministro sostuvo que el 60% de las camas de terapia intensiva en el AMBA están ocupadas y que en el resto del país la ocupación está por debajo del 50%, por lo que aseguró que “estamos con un margen”, pero “no son poquitas las camas ocupadas”. “Si hay más casos, hay más posibilidad que mucha más gente vaya a terapia. Todo esto se puede ir desbalanceando si no se regula la cantidad de casos nuevos, y eso se logra con muchas medidas, pero la principal es el aislamiento, luego viene el distanciamiento”, advirtió.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, buscó llevar tranquilidad e insistió en que las decisiones se toman en el marco de una “estrategia conjunta” con la provincia de Buenos Aires, aunque con una “táctica diferenciada”.



El borrador del plan de la Ciudad que se conoció ayer contempla un esquema de flexibilización, que incluiría la reapertura de comercios barriales, el permiso para la actividad física al aire libre y la ampliación a toda la semana para los paseos recreativos con niños.

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, aseguró que “debe haber una coordinación entre la ciudad de Buenos Aires y la Provincia” porque “el Área Metropolitana (AMBA) es una sola”. En la misma línea, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, afirmó que “la cuarentena pierde eficacia si la Ciudad y la Provincia no tienen una postura única porque la circulación entre distritos es muy intensa y eso genera mayor circulación del virus”.

El jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo que “hay que hacer el mayor esfuerzo por generar un acuerdo porque la gente recibe un mensaje confuso y se desarma todo”. También se sumó al reclamo el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien manifestó que “ambos territorios, la Capital Federal la Provincia, están atados a una tremenda migración diaria, por lo que sería un error de todos -los dirigentes políticos- si no podemos construir un consenso en un tema tan importante como es esta pandemia”.