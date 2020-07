Lomas: Desde Juntos por el Cambio vuelven a pedir mayor apertura para pymes y comercios

“Nosotros somos gente grande, que estamos educados para esto. Hay que salir con barbijo, ponerse alcohol en gel, cumplir dos metros de distancia y si cumplimos con todo eso se puede trabajar paulatinamente y no someter a nuestros vecinos a un gran problema económico como está pasando en la ciudadanía”, sostuvo la edil.

En diálogo con Info Región, evaluó que respuestas para el sector pyme y comerciantes. “Nadie está trabajando y habría que buscar una manera porque muchos peluqueros de barrio, por ejemplo, no van a volver a su actividad, muchos son gente de más de treinta años trabajando de lo mismo y ahora no lo pueden sostener. Entonces me parece que desde ahí tendría que evaluarse la posibilidad de volver”, insistió.