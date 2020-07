Palazzo pidió una CGT más “amplia” en la pospandemia

El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, pidió que la pospandemia encuentra una CGT “más amplia e integradora”. Pidió “un gesto” de la conducción de la central obrera para la elección de nuevas autoridades.

“Yo creo que que sería importante un gesto de la dirigencia, ya que no habría que esperar hasta el 30 de marzo del año que viene para la discusión de la renovación de autoridades de CGT que venció en agosto pasado”, dijo Palazzo, en declaraciones a Télam Radio.

En ese sentido, el secretario general de la Asociación Bancaria, argumentó la necesidad de una nueva conducción cegetista “porque está claro que la pospandemia va a encontrar a la Argentina discutiendo en el Consejo Económico y Social cuál es la salida para Argentina a partir de los daños que ha provocado la pandemia del Covid-19, no solo en materia sanitaria, sino también en materia económica, producción y de empleo”. “Y creo -añadió- que para eso se necesita desde el movimiento obrero una representación que sea la síntesis de todos los sectores, y no que esté diezmada como está hoy, donde hay vastos sectores que no están integrados en la CGT“.

“Lo que necesitamos hoy es una CGT más amplia e integradora de todos los sectores”, sostuvo Palazzo, quien pidió anticipar la elección de una nueva conducción de la central obrera “con objetivos en función de lo que el país va a necesitar; el Gobierno y el presidente (Alberto Fernández) van a necesitar un movimiento obrero que sea una síntesis de la representación de todo el movimiento obrero, para avanzar en ese Consejo Económico y Social”.