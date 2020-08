Es chofer y no puede volver a trabajar: “Estoy tapado de deudas”

“El interno Cañuelas-Lanús era mío fijo, siempre lo manejaba yo”, cuenta, con nostalgia, Alexis Zorrilla, un chofer de la Línea 51 de la empresa San Vicente que hace más de cinco meses no cobra porque no lo dejan trabajar, luego de una dura enfermedad que logró superar.

A cargo de una familia de Tristán Suárez compuesta por su mujer y sus tres hijos (de 10, 7 y 5 años), Alexis superó una meningitis en 2019 y ahora, luego de una larga recuperación, está imposibilitado de volver a trabajar, por lo que las deudas se acumulan.

“Estoy en reserva de puesto. Hace cinco meses que no cobro. Ya tengo el alta de la obra social desde antes de la pandemia, pero el médico laboral no me acepta. Ya me hicieron una junta médica pero el médico de la empresa no avala mi alta”, contó Alexis, en diálogo con Info Región.

En ese sentido, el chofer señaló que luego de luchar por su vida por más de 30 días, ahora lucha por poder volver a trabajar. “Estuve muy enfermo, los médicos no me daban esperanzas de vida. Gracias a Dios pude salir adelante. Estuve un mes internado y ahora, ya recuperado, no quieren que trabaje más ahí y me dan excusas sin motivo alguno”, subrayó.

“No me dan la posibilidad de volver a trabajar. Pero eso es lo que yo quiero, hace cinco meses que no cobro y asi no puedo seguir”, explicó.

Alexis, finalmente, apuntó que estos cinco meses sin ingresos lo dejaron “tapado de deudas”. “No cobro ninguno plan ni nada. Desde el comienzo de pandemia, mis compañeros me ayudan con mercadería y plata, porque sino no podría haber sobrevivido”, concluyó.