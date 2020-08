Es enfermero, tenía síntomas de Covid-19 y la obra social no respondió: acudió al hospital

Fabio Fernández vive en Avellaneda, está casado, tiene dos hijos y es enfermero en una clínica de Capital Federal. El jueves pasado presentó síntomas de Covid-19 por lo que acudió a su obra social (OSMEDICA) para realizarse el hisopado, sin embargo, las clínicas adheridas a los servicios de la obra social le informaron que no podían hacerle el estudio “porque OSMEDICA no paga los hisopados”. Ante la negativa acudió al hospital Pedro Fiorito donde sí le realizaron el testeo.

A pesar de la posibilidad que tienen algunos trabajadores de contar con el servicio médico que prestan las distintas obras sociales, son reiterados los casos en que los vecinos se comunican con este medio para manifestar que ante la falta de respuesta de las obras sociales, terminaron recurriendo al sistema de salud público para ser atendidos, en el marco de la pandemia de Covid-19.

Es el caso de Fabio Fernández (26), un hombre de Avellaneda que es enfermero en una clínica de Capital Federal y que en los últimos días presentó síntomas de Covid-19 pero no pudo realizarse el testeo a través de su obra social. “La obra social no atiende los teléfonos, entonces me dirigí a todas las clínicas de la zona que figuraban en la cartilla y en todas me dijeron lo mismo, que no me podían testear porque OSMEDICA no estaba pagando los hisopados”, relató indignado Fabio.

Fabio presentó los primeros síntomas el jueves pasado, ese mismo día se dirigió a los centros médicos que le corresponden por su obra social, pero ante la negativa, el viernes decidió ir al hospital Pedro Fiorito de Avellaneda para solicitar el estudio. “Luego de que en las clínicas no me quisieron atender tuve que recurrir al hospital Fiorito de Avellaneda en el cual recibí muy buena atención, en menos de una hora me hicieron todo y los resultado van a estar entre lunes y martes”, valoró el joven, en diálogo con Info Región.

Agradecido por la rapidez con que fue atendido en el centro de salud público, Fabio se encuentra con aislamiento en el domicilio que comparte con su esposa y sus dos hijos y valoró que hasta el día de hoy su familia no presentó síntomas. Actualmente, el vecino continúa con congestión nasal, dolores musculares y de garganta; a la espera de los resultados del testeo.

Contó que siguió insistiendo con los números telefónicos de OSMEDICA, para reclamar por la falta de atención, nunca fue atendida su llamada. Se repiten los casos de personas que ante la necesidad, acuden a la obra social y no hay respuestas.