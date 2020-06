Tuvo síntomas de Covid-19, contacto con un infectado y aún no la testearon

Romina Denti es madre soltera de dos niños, una adolescente de 15 años y un chiquito de 8 años con autismo, y desde hace cuatro días tiene síntomas coincidentes con Covid-19. También tuvo contacto estrecho con un caso positivo por lo que llamó a su obra social OSECAC, pero denunció que se negaron a trasladarla para hacerle el hisopado. Desesperada por obtener una respuesta se comunicó con el 148 del Ministerio de Salud donde le aseguraron que esta semana irán a su casa a realizarle el estudio.

Según relató Romina, desde el viernes que tiene dolor de garganta y fiebre. En este marco, señaló que ella mantuvo un contacto estrecho con el médico de su madre, quien se encuentra internada desde hace más de 30 días con tuberculosis y que la semana pasada le confirmaron que dio positivo de Covid-19.

“Mi mamá está internada con tuberculosis hace 36 días y el médico me da el parte diario durante 20 minutos, todos los días y ahora resultó ser positivo de coronavirus”, explicó la mujer a Info Región.

Ante la aparición de los síntomas, se contactó de inmediato con su obra social OSECAC pero le respondieron vía mail que ella debía ir por sus propios medios a uno de los centros de salud para que le realizaran el hisopado.

Mail que recibió Romina de OSECAC

“Vivo en Ramos Mejía y me piden que me vaya hasta Congreso, poniendo en riesgo a muchísima gente en el camino, teniendo que dejar a mis dos hijos solos en mi casa. Es increíble que no me hagan el traslado para hacerme el hisopado”, criticó Romina.

Ante la respuesta de la obra social, acudió al 148 del Ministerio de Salud, desde donde le aseguraron que entre las próximas “24 y 48 horas” irían a su casa a realizarle el estudio correspondiente.

“No puedo decir nada del 148, me respondieron enseguida y me dijeron que iban a venir a hacerme el hisopado a mi casa. Hoy se cumplieron las 48 horas y como no vinieron volví a llamar y enseguida me tomaron el reclamo, no me puedo quejar”, valoró Romina.