Brown: Tiene un gran prontuario, fue liberado y le rompió la pierna a una mujer para robarle el celular

Un hombre de 29 años que tenía antecedentes penales por distintos delitos fue detenido en las últimas horas acusado de haberle fracturado una pierna a una mujer para robarle su teléfono celular en Glew, partido de Almirante Brown. Había sido liberado recientemente.

El robo tuvo lugar el 16 de julio último cuando la víctima, que se desempeña como empleada en tareas de limpieza, se dirigía a trabajar y fue interceptada por el delincuente en la calle Clark, entre Fournier y Aranguren. Allí, la tomó por la espalda y la arrojó con violencia al piso, lo que le generó la fractura de su pierna, para robarle el celular.

Norma Gómez sufrió golpes y la fractura de la tibia y el peroné, por lo que hoy continuaba realizando reposo en su domicilio. “Yo no me di cuenta cuenta que me perseguía para robarme, pero mi celular nunca lo solté y me lo arrebató igual. Me quebró una pierna”, contó a la agencia estatal Télam la víctima. “Lo que hizo es delincuente no es humano y me arruinó la vida. No puedo trabajar y espero que no salga más de la cárcel. Es un peligro para la sociedad”, agregó.

Debido a la denuncia realizado por la joven, personal de la División del Crimen Organizado de Presidente Perón pudo detener al presunto autor material del ataque a la joven tras tareas encubiertas.

El operativo, según informó la Policía a Info Región, se realizó en Toso entre Aconcagua y Pampa de la ciudad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, donde se detuvo al joven, luego de que saliera de una vivienda, que tenía una orden de detención dada por la justicia.

El delincuente tenía un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad y recientemente habría recuperado la libertad de la Unidad Penal 32 de Florencia Varela, luego de purgar una condena por robo. Además, en 2011, tuvo causas por un homicidio en grado de tentativa y por robo calificado y en 2017 otra por robo, todas esas en La Plata, mientras que el año pasado tuvo una por violencia de género (perimetral) en San Vicente.

Interviene en la causa, bajo la carátula “Robo agravado por causa de lesiones graves a la víctima”, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 a cargo de Guillermo Araujo.