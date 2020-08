Caso Herrera: Le otorgaron la prisión domiciliaria y Laura vuelve con su hijo

Laura Herrera tiene 25 años y desde el martes 21 de julio se encontraba detenida en la Comisaría de Villa Fiorito, pese a tener un nene de 7 años con discapacidad a cargo. Este martes le fue concedido el beneficio de la prisión domiciliaria “con un permiso que le permite salir con su hijo una vez al día” como actividad recreativa para el chiquito.

La joven fue detenida y acusada de “homicidio agravado por el vínculo”, luego de que en medio de una discusión con su ex pareja, ella le provocó dos puñaladas en una pierna que le provocaron la muerte. Laura asegura que él intentó ahorcarla y ella se defendió.

La abogada defensora de la joven, Raquel Hermida Leyenda, solicitó ante el Juzgado de Garantías Nº 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de Gabriel Vitale, el beneficio de la prisión domiciliaria para su defendida, ya que “las manifestaciones de Laura son compatibles con una legítima defensa”, al tiempo que remarcó que “es de vital importancia que Laura pueda estar con su hijo”.

La resolución del juzgado fue notificada en las últimas horas del martes y Herrera fue trasladada a la casa del padre de su hijo en Lanús, donde cumplirá con el arresto domiciliario, con la autorización de salir una vez al día con su hijo “hasta el comercio más cercano” del domicilio .

“Necesitábamos que Laura pudiera estar con su hijo de manera inmediata, el nene no come desde que ella se fue, el sólo sabe decir mamá y come la comida que ella le hace, es un niño que sufre hipoacusia, TGD y tiene problemas cognitivos, por eso la urgencia de la prisión domiciliaria”, sostuvo la letrada.

En diálogo con Info Región, Hermida Leyenda valoró el accionar del juez y de la fiscal Marcela Juan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16, a cargo del caso. “Se ha hecho un trabajo extraordinario y estoy muy agradecida con ambos órganos porque es una excepción, han realizado un muy buen cumplimiento de sus funciones y hoy Laura vuelve a estar con su hijo y podrá esperar el juicio en libertad”, indicó.

Respecto de los pasos a seguir, la abogada defensora de Herrera apuntó que “el primer paso y el más importante” era lograr la prisión domiciliaria para Laura, y en segunda instancia señaló que en las próximas horas “se presentaran testigos presenciales de la violencia de género que sufría Laura ante la fiscalía y en ese mismo marco se continuará con la investigación”.

Herrera estuvo detenida 15 días en la Comisaría de Villa Fiorito por el homicidio de su ex pareja, identificado como Sergio Pavón (47). Este martes le fue concedido el beneficio de la prisión domiciliaria, pero continúa imputada por el cargo de “homicidio agravado por el vínculo”. La abogada de la joven indicó que “se continuará con la investigación” pero remarcó que “sin duda alguna las manifestaciones de Laura son compatibles con una legítima defensa” y sostuvo que “ya fueron presentadas en la causa las pruebas de la perimetral que Laura le había hecho a su ex pareja”.