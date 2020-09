Cafiero sobre toma de tierras: “Macri y Vidal tienen responsabilidad”

El jefe de Gabinete aseguró que "no pudieron un ladrillo, lo que hizo que todo se deteriore".

“No pusieron un ladrillo”. De esta forma, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, criticó al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

“Hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo. Tuvieron políticas muy pobres sobre vivienda. Es un tema estructural, pero Macri y Vidal tienen responsabilidad porque en cuatro años no hicieron nada. No pusieron un ladrillo, lo que hizo que todo se deteriore”, señaló Cafiero en declaraciones radiales.

Además, Cafiero mencionó que la toma de tierras “en la provincia de Buenos Aires viene del año pasado y la de Villa Mascardi lleva tres años y terminó con un muerto, que es lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal”. “Si simplificamos, vamos a tener más víctimas como Rafael Nahuel”, apuntó, en referencia al joven muerto en noviembre de 2017 durante un operativo de Prefectura en Villa Mascardi, en el contexto de un conflicto de tierras.

Asimismo, Cafiero dijo sobre la toma de tierras que hay que “actuar con la ley contra los vivos y los que delinquen y el Estado debe ayudar a quienes necesiten respuestas habitacionales“. “Es un tema relacionado al derecho de propiedad pero también es un tema social y se resuelve con la ley y con el Estado. Hay que tener mirada integral y no creer en simplificaciones, porque es algo complejo”, evaluó el funcionario.

Por otra parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, anunció hoy que la próxima semana se reunirá con los intendentes de la Costa Atlántica para “garantizar el derecho a la propiedad privada” ante posibles usurpaciones de terrenos y casas, y le aseguró a los propietarios de viviendas de veraneo que la policía provincial “va a cuidar” sus bienes.

“Le quiero decir a esa gente que hay un ministro de Seguridad que va a cuidar por sus derechos a la propiedad privada, que es inviolable”, afirmó Berni a radio Mitre, luego de que intendentes de la costa pidieran ayer “tranquilidad, prudencia y solidaridad”, luego de que varias personas con propiedades en esos distritos intentaran trasladarse para comprobar si sus inmuebles habían sido ocupados.

Los intendentes del Frente de Todos Cristian Cardozo (Partido de La Costa), Jorge Paredi (Mar Chiquita), Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Sebastián Ianantuony (General Alvarado) y Hernán Y Zurieta (Punta Indio) manifestaron, en un comunicado, “inquietud por cómo se intenta instalar una problemática que no pertenece” a esos municipios.