Video: Así embistieron a la oficial Julia Vallés en Lanús

Julia Vallés, oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires, fue asesinada este sábado en Lanús luego de que una moto, en la que venían dos jóvenes, intentara evitar un control policial, en el que ella estaba a cargo, y la embistiera.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la madrugada cuando Vallés llevaba a cabo un operativo de control junto a otros tres efectivos en el cruce de Catamarca y General Hornos, del mencionado distrito. En ese momento, la oficial fue embestida por una Giera Smash con dos ocupantes a bordo, que no acataron la voz de “alto”.

La víctima sufrió graves heridas y falleció a los pocos minutos como consecuencia del impacto, pese a las tareas de reanimación del personal médico que fue alertado inmediatamente por sus compañeros.

Horas más tarde, el Municipio de Lanús informó que dos personas fueron detenidas por el asesinato: “Las dos personas abordo de la moto gillera sufrieron lesiones leves por el impacto, son dos masculinos mayores de edad de 23 y 28 años, vecinos de Lomas de Zamora”.

“Ella dejó a una nena de 2 años y todos sus proyectos”. De esta forma, Mónica Spataro, recordó a su hija, Julia Valles. “¿Cómo le explicás que no la va a ver más?”, se preguntó.

La madre de la oficial aseguró que tiene el “corazón destrozado” y pidió “que se haga justicia por ella y por todos los chicos y chicas que mueren y no tienen quién los ayude a que se esclarezcan los hechos”. “A mí me dejaron sin hija y a mi nieta sin mamá, que cuando llega pregunta por su mamá, dónde está, ¿cómo le explicás que no la va a ver más? Es muy doloroso”, manifestó.