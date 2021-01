Lanús: “El Municipio no usa el flagelo de la problemática de género para hacer política”

La concejal por Juntos por el Cambio de Lanús Lucía Stanco defendió el proyecto del Presupuesto 2021 sancionado en la última sesión del año pasado, luego de las críticas de la oposición respecto a la ausencia de perspectiva de género en el mismo.

“La oposición, como siempre, cumple con su rol que es criticar. Desde el Municipio se trabaja día a día en esta problemática, en la prevención, educación y contención de la víctima. El Municipio hace, no usa este flagelo para hacer política”, fundamentó la edil en diálogo con Info Región.

Sobre el Presupuesto, detalló que el mismo “refleja” la “racionalidad” de los gastos que se llevarán a cabo en este contexto de “contracción” económica. “Poniendo el foco en sus responsabilidades ineludibles, como la preservación del espacio público, la Seguridad, la Salud, la Educación y el Desarrollo Urbano de los vecinos”, detalló.

Aumento de tasas

Por otro lado justificó el incremento de alrededor del 35 por ciento de las tasas municipales ya que el mismo corresponde a la inflación del año por lo que consideró que es “muy atinado” y no es “abusivo”.

“La oposición no tapa baches ni repavimenta, no renueva las luminarias, no mantiene las plazas, ni destapa los sumideros. No mantiene a la policía local, ni las cámaras de seguridad, entre tantas otras responsabilidades que tiene el Municipio”, sostuvo en respuesta a los cuestionamientos de algunos sectores del Frente de Todos.

Legalización del aborto

Por último Stanco celebró que el Senado haya convertido en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Desde ahora el Estado le brindará a toda aquella mujer, que por diferentes razones esté decidida a ponerle fin a un embarazo no deseado, una asistencia a través de la medicina pública bajos condiciones sanitarias seguras, sin tener el temor de terminar condenada y presa”, ponderó.