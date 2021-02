Paritaria docente: Udocba rechazó la propuesta de Provincia

La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) rechazó la propuesta salarial del Ejecutivo provincial ya que la calificó de “inaceptable”. Se trata de un aumento del 34,7 por ciento en tres tramos y con revisión en noviembre.

En la reunión del viernes, el gobierno de Axel Kicillof ofreció a los sindicatos un aumento escalonado en marzo, julio y septiembre, de un 14, 7,3 y 13,4 por ciento respectivamente; y con revisión en noviembre. “Realmente es muy difícil así, es inaceptable“, evaluó el secretario general de Udocba, Miguel Díaz, y planteó: “Nosotros lo que pretendemos es un aumento en serio“.

“Con la propuesta, hasta el séptimo mes del año, nosotros vamos a tener un aumento del 14 por ciento, contra una inflación que parece que será bastante más“, advirtió el dirigente sindical a Info Región.

“Necesitamos algo que esté por arriba (de la inflación), que signifique un aumento y a partir de ahí mantener con cláusulas automáticas, de lo contrario no habrá aumento salarial, sino una recomposición tardía, que la verdad nos destruye“, enfatizó.

Asimismo, señaló que con esta propuesta tendrían que “discutir todo el año” y pese al rechazo, aclaró que desde el gremio no están evaluando realizar medidas de fuerza. “No hay clima para un paro, todavía no están las condiciones“, indicó.