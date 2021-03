Acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la Directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas del FR “ProyectAR”, Mónica Litza, presentó la propuesta académica para el 2021. “Tenemos una propuesta de más de 20 cursos federales, diversos y paritarios que se ofrecerán en forma abierta a toda la ciudadanía”, anticipó.

ProyectAR es la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas del Frente Renovador que dio su puntapié inicial a fines del 2020 y que contó entonces con la presencia de numerosos rectores de universidades nacionales, investigadores, científicos, académicos y especialistas del país.

“La agenda de todos los días, de la política, de los medios y hasta de la ciudadanía en general, no debe impedir que al mismo tiempo estudiemos los grandes desafíos globales de las democracias de este siglo que impactan en nuestro país, y de ver cuáles son las mejores políticas que podemos implementar para enfrentarlos”, sostuvo la vicepresidenta del Correo Argentino y directora de ProyectAR y resaltó: “la política ya no puede darse el lujo de no aprender para enfrentar los desafíos del futuro”.

En ese marco, subrayó que “es fundamental debatir sobre los futuros posibles, y pensar también en el mediano y largo plazo”. “Es lo que nos exige un mundo tan cambiante e hiperconectado. Se trata de anticipar escenarios, de prepararnos y eso requiere un intercambio de conocimiento constante”, enfatizó.

Puntualmente sobre la actividad de ProyectAR, Litza sostuvo que “la idea es que sea un espacio abierto a diferentes ideas y pensamientos”. “Queremos escuchar y compartir conocimiento para pensar la Argentina del futuro. Y una muestra de ello es el prestigioso Consejo Académico que nos acompaña donde están reflejadas varias universidades de nuestro país”, ponderó.

“La esencia de la política consiste en buscar formas de crear un futuro mejor, estos estudios prospectivos que queremos llevar adelante son un apoyo para inspirar a la acción y movilizar a la sociedad hacia los escenarios deseados”, completó.

Lanzamiento

El encuentro comenzó con la exposición sobre Megatendencias 2030 que realizó el especialista Alejandro Ruiz Balza, a quien escucharon Massa; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y miembros del Consejo Académico y responsables de los 20 cursos federales que se realizarán en el próximo cuatrimestre.

El lanzamiento fue transmitido vía streaming en plataforma abierta a todos los que quisieron participar. Además se presentó la web – www.proyectar.ar – y el campus de ProyectAR, donde se levarán adelante más de 20 cursos que serán abiertos y con entrega de certificados a quienes aprueben los mismos.