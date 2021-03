Guzmán le respondió a Macri: “Argentina se desendeudó de forma neta”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, desmintió al ex presidente Mauricio Macri sobre la presunta toma de deuda a tasas del 18 por ciento en dólares. “El Estado no sólo NO se endeudó al 18% en USD, sino que se desendeudó de forma neta”, dijo.

El funcionario, quien se reunió el 23 de marzo pasado con la titular del Fondo Monetario Internacional para negociar la deuda que Argentina tiene con el organismo, salió al cruce de los dichos de Macri. “Un ex presidente declaró que el Gobierno está tomando deuda a tasas del 18% en dólares. Encuentro oportuno aclarar que tal afirmación es falsa para evitar confusiones y aportar claridad sobre cómo estamos resolviendo uno de los grandes problemas que su administración creó”, le respondió.

A través de un hilo de Twitter, expuso una serie de argumentos y reclamó dar información “veraz” y actuar con “responsabilidad”. “Su gobierno favoreció el ingreso desregulado de capitales cuyo negocio es especular sobre oportunidades de retornos financieros de corto plazo en lugar de invertir en la economía real. Que quede claro: fue un esquema que alentó la especulación y castigó a la producción”, explicó el funcionario.

Y apuntó: “Cuando en 2018 el mundo dejó de creer en la Argentina que Juntos por el Cambio proponía, aquel fenómeno se tornó en un problema gravísimo. Así como habían entrado, sin regulación alguna esos capitales empezaron a salir de golpe dando lugar a una crisis cambiaria y económica”.

“Uno de los múltiples desafíos de nuestra administración era limpiar la resaca de la especulación financiera que dejó el gobierno anterior y así fortalecer la economía. ¿Significó alguna de las medidas adoptadas endeudarse al 18% en USD, como dice un ex presidente? No. Veamos”, prosigue el mensaje. “Por un lado, realizamos operaciones de canjes de títulos públicos, de pesos a USD y viceversa. Esto redundó en una transformación neta de deuda en USD a deuda en pesos por USD5106 millones. Resultado: bajó la deuda en dólares y se fortaleció el mercado de deuda pública en pesos”, explicó.

En este marco, precisó que “en ninguna de estas operaciones se emitió deuda en USD para efectivamente recibir dólares”. “Si hubiésemos emitido bonos a cambio de recibir 38 centavos de USD en efectivo por cada dólar de valor nominal, ahí el sector público se hubiese endeudado al 18%. Pero eso nunca ocurrió”, completó.

“Por otro lado, la administración cambiaria del Banco Central no resultó en ningún endeudamiento neto del sector público. El ex presidente puede estar sugiriendo que el sector público realizó venta neta de bonos en USD a cotizaciones de 38 centavos por dólar. También es falso. Al contrario, luego de la exitosa reestructuración de la deuda pública externa, el sector público consolidado realizó compras netas (que se entienda bien: compras, no ventas) de títulos en USD por un total nominal de USD459 millones a precios de entre 33 y 40 centavos por dólar”, desarrolló.

Y cerró con un pedido de “responsabilidad”. “O sea: a diferencia de lo que marcó el ex presidente, el Estado no sólo NO se endeudó al 18% en USD, sino que se desendeudó de forma neta. Argentina necesita diálogo respetuoso y con información veraz. Actuar responsablemente ayuda a que forjemos una sociedad más constructiva”, concluye el mensaje difundido esta tarde.