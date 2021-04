AlSolo & The Bastas presentan “Podemos no hablar de lo de ayer?”

“Podemos no hablar de lo de ayer?” expone una mirada sobre las variadas formas de vincularnos en el amor y es el primer corte del disco “Nueva Piel”, editado a fines de 2019 por el cantante y compositor Alejandro Lucic, junto a su poderosa y fiel banda The Bastas, con quienes se dan a llamar “AlSolo & The Bastas” y juntos llevan adelante el proyecto desde el año 2015.

El tema es una versión propia de AlSolo sobre la composición del productor estadounidense Butch Walker (productor de Pink, Panic! at the disco, Green Day, Weezer), quien desde Los Ángeles aprobó esta obra, inspirada en una situación tan universal como es el desamor.

AlSolo & The Bastas – Podemos no hablar de lo de ayer?



El videoclip que la acompaña cuenta con la dirección de Ale Atwell y las actuaciones de Sofia Martinez y Sofia Bertoloto, quienes son parte de una historia en la que nada es lo que parece, hasta la toma final.

AlSolo & The Bastas es el proyecto solista de Alejandro Lucic, un cantante y compositor veterano del circuito under que transita diversos proyectos musicales desde el año 2006 y que desde 2015 cuenta con la banda integrada por los músicos Joel Cordero y Fernando Gallardo en guitarras, Nelson Nuñez en bajo, Gastón Avogadro en batería y Pabla Peralta en percusión.

Con ellos, en 2017, vio la luz “Los de afuera”, un ep de 5 canciones, junto a un videoclip dirigido por los Hermanos Dawidson. Presentaron este disco en más de 40 shows entre 2017 y 2018 y cerraron esta gira con dos fechas con entradas agotadas en Kirie Music Club de Buenos Aires.

Desde sus comienzos, la banda se presentó en varias provincias con shows propios, así como invitados de artistas tan dispares como Estelares, Richard Coleman, Litto Nebbia y La Mississippi.

Un punto alto en su carrera fueron los shows que AlSolo & The Bastas abrió para el español Alex Ubago en Mendoza y Córdoba, culminando su gira en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en 2018.

Con más de diez años de carrera, AlSolo lleva editado 3 discos: “Los de afuera” (2017), “Me Basta” (2013) y “Canciones Imposibles” (2007).



Su último disco, “Nueva Piel”, lanzado en todas las plataformas digitales en 2019 es, según Al: “Un disco para escuchar de corrido, casi conceptual, sobre cambios; diría que el mejor disco de mi vida y, por qué no?, de la tuya también”.



Presentación del disco “Nueva piel”

Nueva Piel contiene 14 canciones y fue grabado en los Estudios Koala bajo la producción de Joel Cordero y la ingeniería de Diego Luna. Se destacan los temas “No como los demás” (que será el próximo corte de difusión), “¿Para qué perdón?”, “Una más para el camino” y “Me preocupas”.