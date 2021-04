“La economía está creciendo a un ritmo muy importante”, aseguró el Presidente

La actividad económica no para, en el marco de las nuevas restricciones, porque no ha habido "problemas de contagios" en fábricas.

El presidente Alberto Fernández aseguró que “la economía está creciendo a un ritmo muy importante” y la expectativa es que continúa en esa tendencia. La actividad productiva no para en el marco de las nuevas restricciones.

“La economía está creciendo a un ritmo muy importante, se están creando muchas fuentes de trabajo y todo indica que va a seguir así”, aseguró el jefe de Estado en declaraciones a El Destape Radio, motivo por el cual no se adoptaron medidas respecto al sector en el marco de las restricciones anunciadas, que comenzaron a regir hoy, por la segunda ola de coronavirus.



De todos modos, aclaró que ese no es el único motivo, sino que no se han registrado numerosos contagios en fábricas. “No hemos tenido problemas de contagios por coronavirus en fábricas ni nada de eso”, dijo.

Vale recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que la economía argentina se recuperará 5,8 por ciento este año y que durante 2022 crecería 2,5. Estas últimas estimaciones mejoraron las proyecciones recientes de enero de 2021, cuando el Fondo consideraba que la Argentina iba a crecer cerca de 4,5% durante este período.

Por otro lado, el Presidente anunció que sigue “trabajando un proyecto de ley para declarar la emergencia energética hasta que se puedan segmentar a los consumidores” para el pago de las tarifas e insistió en que no quiere “sumarle más problemas a la gente”. “Quiero que se termine la disyuntiva de pagar los remedios o la luz”, sentenció.