Pobreza en Argentina: el índice bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

El dato oficial de pobreza en Argentina mostró una baja respecto al primer semestre y alcanzó su nivel más bajo desde 2018. El informe también reflejó una leve caída en la indigencia, aunque persisten tensiones por inflación y desempleo.

El dato oficial de pobreza en Argentina mostró una baja respecto al primer semestre y alcanzó su nivel más bajo desde 2018. El informe también reflejó una leve caída en la indigencia, aunque persisten tensiones por inflación y desempleo.

La pobreza en Argentina se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representa una baja frente al 31,6% registrado en el primer semestre del mismo año y equivale a unos 13,5 millones de personas con ingresos promedio de $783.493. De esta manera, el indicador marca su nivel más bajo desde 2018, cuando había alcanzado el 27,3% durante la gestión de Mauricio Macri.

En cuanto a la indigencia, el informe oficial señaló que descendió del 6,9% al 6,3% en la segunda mitad del año. Esto implica que cerca de 1,9 millones de argentinos no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas, con ingresos promedio por hogar de $354.143. La tendencia a la baja también se observa en comparación interanual, ya que en el mismo período de 2024 la pobreza había sido del 38,1%.

Los datos del segundo semestre consolidan la mejora respecto al inicio de 2025, cuando el índice había registrado una reducción de 6,5 puntos porcentuales en comparación con el semestre previo. En paralelo, una medición de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) estimó que la pobreza cerró el año en torno al 30%, en línea con las cifras oficiales aunque con leves diferencias metodológicas.

Sin embargo, el contexto económico mostró señales de tensión durante los últimos meses del año. La inflación se mantuvo por encima del 2% mensual y los salarios reales de los trabajadores formales cayeron un 2,5% en el último cuatrimestre. Además, el INDEC informó recientemente que el desempleo aumentó del 6,4% al 7,5% en el cierre de 2025. En ese marco, el economista de la UTDT, Martín González Rozada, explicó que la evolución de la pobreza responde a una tasa proyectada de 28,7% para el tercer trimestre y 32,5% para el cuarto.

El informe también permite dimensionar el fuerte deterioro previo: en el primer semestre de 2024, la pobreza había trepado al 52,9%, con un incremento de 12,8 puntos porcentuales respecto a 2023, para luego cerrar ese año en 38,1%. La evolución reciente refleja una recuperación parcial, aunque todavía lejos de niveles estructuralmente bajos.