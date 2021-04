Lomas: La oposición milrayitas hará una caravana mañana

Una “Caravana por la democracia en Los Andes” convocada por el frente de agrupaciones opositoras a la gestión del reelecto titular de la entidad, Víctor Grossi, partirá mañana a las 17 desde el estadio del equipo lomense para concluir en la sede albirroja de Hipólito Yrigoyen y Ramón Falcón.

𝐓𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐈𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐀 𝐇𝐀𝐂𝐄𝐑 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀! 🇦🇹 ⁣

⁣

Caravana por la democracia en Los Andes. Exigimos que hayan #EleccionesYA ➡️ Salimos a las 17hs desde nuestro estadio hasta la sede social ⁣

⁣

Vení con los tuyos! ⁣

⁣#SalvemosAlosAndes #OmarPlainiPresidente pic.twitter.com/ElLXTZ6Bga — Frente de unidad CALA (@FrenteCala) April 7, 2021

Convocada por el Frente de Agrupaciones Consenso de Agrupaciones Los Andes, pese a las recientes restricciones a la movilidad derivadas de la declaración de Fase 3 en el conurbano, la caravana automovilística se realizará sin bajarse de los vehículos “respetando al máximo todos los protocolos”, según indica la convocatoria hecha a través de las redes sociales y que podrá seguirse a través de los hashtags #DemocraciaEnLosAndes y #EleccionesEnLosAndes.

“Si sos de Los Andes y querés votar en elecciones transparentes, no podés faltar. Sumate con tu auto, moto, bici o lo que tengas y acompañanos, Vamos a cuidarnos entre todos no bajando de nuestros vehículos, venite con tu bandera, remera o lo que tengas de nuestro amado club. No dejemos que nos roben el club”, arengaban desde la oposición.



Desde la organización detallaron a Inforegión que el recorrido previsto -y que no se suspende por lluvia- será desde el estadio Eduardo Gallardón en Santa Fe, entre Boedo y Portela hasta Avenida Las Heras, arteria por la cual llegarán hasta la calle Laprida por la cual llegarán hasta Beltrán donde rodearán la plaza Libertad para tomar Gorriti hasta Yrigoyen y, desde allí, llegar a la sede de avenida Hipólito Yrigoyen y Ramón Falcón.