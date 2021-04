“Sólo hay cuatro camas de terapia intensiva en las clínicas privadas de la región”, aseguran desde ATSA

Hay establecimientos de salud que has agotado su disponibilidad no sólo de terapia sino que "tienen completos los pisos y las guardias".

El titular de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA) de la zona sur y secretario de la CGT Lomas de Zamora, Sargio Oyhamburu, aseguró hoy que sistema de salud de la región cuenta “sólo con cuatro camas disponibles en terapia intensiva” para atender cualquier tipo de demanda de internación”.

“El miércoles el sistema disponía de diez unidades de terapia intensiva, el jueves (por ayer) había siete y hoy apenas cuatro”, resumió Oyhamburu en declaraciones a InfoRegión quien puso de relieve que hay establecimientos de salud que has agotado su disponibilidad no sólo de terapia sino que “tienen completos los pisos y las guardias”.

El dirigente gremial señaló que la obra social de su sector tienen convenio con “cinco clínicas” de las cuales “ninguna tiene espacio para una internación” y aseguró que algunos sanatorios gremiales han restringido la atención a los afiliados de sus gremios.

“En Lomas, las clínicas Juncal y Boedo están totalmente completas, mientras que la 2 de Abril tiene alguna disponibilidad en piso. La Modelo y la Cruz Blanca de Lanús tenían alguna cama disponible, en Echeverría, la Monte Grande tenía dos camas, y en la Avellaneda, Itoiz y Camioneros mo había unidades de terapia”, detalló Oyhamburu quien recibe un reporte diario elaborado por los delegados de ATSA.

El sindicalista reveló que en el sistema privado están suspendidas todas la operaciones programadas para dar lugar a la COVID-19 y a las urgencias y adelantó que en Ezeiza están montando nuevamente un hospital de campaña,

Condiciones de trabajo

El ex edil lomense puso de relieve que no hubo quejas por parte de los trabajadores afiliados a su sindicato en materia de elementos de protección personal y de trabajo, aunque denunció que en algunos establecimientos apelan a sistemas de contratación de personal que atentan contra el convenio sectorial como el hecho de emplear monotributistas para reemplazar a quienes deben tomar licencias.



En ese sentido subrayó que su sector recién pudo firmar el mes pasado su paritaria y recalcó el bajo nivel de los salarios. “Una mucama que recién se inicia gana alrededor de 45 mil pesos al mes, con diez años de antigüedad y adicionales llega a los 60 mil, y una enfermera que se inicia con 57 mil pesos podrá aspirar a no más de 80 mil pesos con diez años de carrera y varios adicionales”, graficó