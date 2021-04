Murió Alfredo Graciani

Alfredo Oscar Graciani, puntero derecho que logró consagrarse en Boja Juniors durante los 80, murió hoy en su casa de un paro cardíaco. Apodado el ‘Murciélago’, tenía 56 años.

También conocido como Alfil por sus diagonales, surgió en Atlanta donde debutó en 1981, desde donde pasó a Boca en 1985, para integrar una recordada delantera junto a Jorge Rinaldi en el centro del ataque y Jorge Comas por la banda izquierda. Tras su paso por el Xeneize, vistió las camisetas de Racing, Deportivo Español, Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. En el exterior jugó en el FC Lugano de Suiza y el Caracas FC de Venezuela donde se retiró



Porteño, nació el dia de Reyes de 1965 y en su carrera jugó 446 partidos y convirtió 130 goles. También vistió los colores del seleccionado argentino.

El Murciélago estuvo en el club de la Ribera en dos etapas: 1985 – 1991 y entre 1993 y 1994 y con la auriazul se consagró como campeón de la Supercopa Sudamericana 1989 y la Recopa Sudamericana 1990,

“Vamos Boca Carajo hoy comienza un nuevo sueño!!”, había tuiteado hoy a las 9.28.

Vamos Boca Carajo hoy comienza un nuevo sueño !!💙💛💙💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/sypfiLjVbA — Alfredo Graciani (@alfremurcielago) April 21, 2021

“El hincha me recuerda con mucho cariño y afecto. Lo vivo cada vez que voy a la cancha, en cada llamado que me hacen, en cada entrevista. Lo siento todos los días. La verdad que soy muy feliz de haber estado todos los años que me tocó jugar en Boca. La verdad que para mí fue lo más importante de mi vida. El día que me toque irme, ojalá que me cubran con una bandera de Boca, como dice la famosa canción”, dijo en una de sus últimas entrevistas.

Décimo cuarto goleador de en la tabla histórica de Boca Juniors, el club despidió “con dolor a Alfredo Graciani, delantero que marcó una época en la década del 80 con sus 250 partidos, 83 goles y 2 títulos. El club acompaña a sus familiares y amigos en este triste momento. Hasta siempre…”,