Avellaneda: La oposición denunció falta de transparencia en las cuentas municipales

El concejal redical e integrante de Juntos por el Cambio, Fernando Landaburu, cuestionó fuertemente la “falta de transparencia” por parte del Ejecutivo municipal de Avellaneda por no publicar en el boletín oficial los decretos emitidos y no aportar la documentación respaldatoria de los gastos para poder estudiarlas mejor y denunció “subejecuciones” en partidas destinadas a temas “sensibles”.

Landaburu formuló estas observaciones en el marco de la rendición de cuentas del Ejecutivo municipal, que consiste en un control anual que debe realizar el Concejo Deliberante sobre la ejecución presupuestaria realizada el año anterior, lo que implica revisar todo lo relativo a compras y contrataciones de todo el período. La cuentas del Municipio fueron aprobadas ayer en una sesión de tres horas de duración por 16 votos contra ocho,

En ese contexto, el edil radical revaló que encontraron que “algunos de los proveedores del municipio no tienen los papeles en orden” y recalcó están inscriptos como “monotributistas que no pueden facturar más de $25.000”, pero que, sin embargo, facturan “millones” al municipio.

Landaburu destacó que se compraron “garrafas para los comedores de las escuelas cuando los comedores no han funcionado en todo el año” y subrayó que durante 2020 denunciaron que los bolsones de alimentos que el Municipio entregaba en las escuelas “cumplían con la cantidad de productos ni se entregaba uno por alumno.”



En ese sentido, subrayó que “cuando en plena cuarentena muchos docentes y trabajadores municipales cobran sueldos muy cercanos a la línea de pobreza”, el actual intendente Interino, y Jefe de Gabinete en aquel momento Alejo Chornobroff se aumentó, a través del decreto 881, el sueldo agregando 1000 unidades de bonificación retributiva y un plus de computación de 150%, mientras que a los “comerciantes que tuvieron sus negocios cerrados”, el Municipio los está “intimando a pagar deudas de tasas, de periodos en los que no pudieron trabajar”.

Subejecuciones y prioridades

En materia de subejecuciones presupuestarias indicó que el presupuesto de recursos humanos en las unidades sanitarias y en el área de empleo sólo se usaron “un 30 por ciento de los recursos” disponibles

“En medio de la crisis sanitaria y social que vivimos, el Ejecutivo municipal subejecutó partidas de temas muy sensibles por un total de más de 237 millones de pesos en partidas como Plan de Seguridad Alimentaria, Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud, Mejoramiento Barrial e Infraestructura, Jardín Maternal y Casa del Niño o el Programa Nacional Contra el Hambre”, enumeró.

Al respecto se preguntó por qué mientras por un lado dejaron recursos sin utilizar, no realizaron obras como llevar el agua al barrio Santa Catalina de Dock Sud pese a estar presupuestadasque ya estaban , estando presupuestadas no las hicieron aunque “si se pudo gastar $ 72.000.000 en ceremonial, medios y publicidad o hacer una cancha de rugby cuyo costo superará los $30.000.000 o comprar $ 3.500.000 de pasto sintético”, acusó.

“Encontramos que reiteradamente en el año, fueron reparados automotores municipales pero el mismo vehículo tiene varios pagos con números de sinestros distintos, y los montos de los arreglos son siempre los mismos”, concluyó Landaburu.

Detalle de las subejecuciones

Figura la partida y se indica el dinero que no se utilizó.