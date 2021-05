“Lunes por la madrugada” en la voz de artistas de la región

Se trata de un homenaje al mítico tema de Los Abuelos de la Nada reversionado y producido por músicos de la región y Unión del Under.

Se trata de un homenaje al mítico tema de Los Abuelos de la Nada reversionado y producido por músicos de la región y Unión del Under.

Processed with MOLDIV

La idea del cover surge de la propuesta de diferentes músicos y bandas en 2020 pero, a raíz de las restricciones, el sueño se pospuso.

Fue así que, en marzo de 2021, Nicolás Frangipane, coros en la banda Sin Botones, ofreció realizar la producción musical convirtiéndose en patrocinador. El músico y productor musical se prepara para algún día poder promocionar su propia sala de ensayo y su estudio de grabación.

De esta manera, y con los protocolos necesarios, 5 músicos de diferentes bandas locales se unieron para darle vida a una nueva versión de uno de los clásicos más importantes del rock nacional: “Lunes por la madrugada” de Los Abuelos de Nada.

La canción fue compuesta por Cachorro López e interpretada por Miguel Abuelo en la legendaria banda y formó parte del tercer álbum de Los Abuelos: “Himno de mi corazón” (1984).

Desde Unión del Under, un espacio de bandas, artistas y productores del under, con Aldo Rodríguez a la cabeza (“Un Rodriguez Suelto en el Under”, FM Alternativa), incentivaron este encuentro entre distintos músicos para crear una versión increíble de este clásico del rock.

En el cover participaron:

Macu Aguilera de J.A.M.A.S en voz

Gustavo Rodríguez de Adicto Rock and Roll en guitarras

Gerardo Grinberg, “Grin”, de Cinco Tatuajes en teclados y coros

Martin Soto de Infernal en bajo

Daniel Villalba, “Keloy”, de Los Larry Burns en batería

Nico Frangipane de Sin Botones en coros y fue el encargado de la producción musical

Subí el volumen…..

“Lunes por la madrugada” – Unión del Under

Te presentamos un poco más de los músicos:

Martin Soto es bajista de Infernal, banda hard rock de Monte Grande.

Martín Soto: “Me pareció una experiencia hermosa estar tocando con músicos a los cuales, a la mayoría, no conocía y que son fabulosos”.

“Creo que desde que tengo uso de razón, le robamos los instrumentos a mi papá y tocábamos con mi hermano” recuerda. “Mi viejo es guitarrista y arpista” agrega.

Martín confiera que es un orgullo participar de esta versión sobre una de las mejores bandas que dio nuestro rock.

“Cuando me lo propusieron, a las horas ya estaba sacando el tema. La verdad que estoy feliz”.

“Con Infernal hacemos hard rock, pero me gustan todos los estilos de música, así que cuando me lo propusieron, ni lo pensé. Me encanta tocar algo distinto a lo que hago” relata.

Daniel Villalba,”Keloy”, baterista de Los Larry Burns, banda de El Jagüel-Ezeiza.

“Keloy”: “Es un icono del rock nacional y poder tocarlo con grandes músicos es un placer”.

“Hago música hace unos 6 años más o menos”, cuenta Keloy.

“Arranqué tocando de oído y ahora estudio para perfeccionarme. Falta, pero va queriendo”.

“Truco y Mentiras” es el primer disco de Los Larry Burns, banda formada en 2018, y fue presentado a través del festival “Eterfest” de la provincia de Santa Fe, en el año 2019.

Gerardo Grinberg, “Grin”, tecladista de Cinco Tatuajes, banda de Llavallol.

“Grin”: “Tiene esa onda moderna sin perder la esencia”.

Toca el teclado desde los 15 años, pero además tiene manejo de otros instrumentos. “Mis influencias son de Blues, Rock y Jazz”, sostiene.

“Es muy bueno este logro, muy buena propuesta de homenajear a bandas que marcaron caminos”.

“Un clásico de Los Abuelos me pareció muy buena idea para mantener viva esa llama del rock que, además, me hizo sentir muy emocionado y agradecido de que hayan confiado en mí para hacer las teclas”, afirma “Grin”.

Integró bandas como “Pequeños Demonios” (92-96) en la secundaria y desde 1996 “Canto Rodado”. En 2015 la banda cambia de nombre y desde entonces se llama “Cinco Tatuajes”, con quién ya tienen 3 discos editados.

“Macu” Aguilera, cantante de J.A.M.A.S. (Juntos A Morir Avanzando Siempre), banda de rock oriunda de Lomas de Zamora

“Macu”: “La verdad que fue una experiencia tremenda el hecho de encontrarnos con músicos de otras bandas”.

J.A.M.A.S cuenta con 2 demos, 2005 y 2006, y 4 discos: “El Llanto del mar y la luna” (2016), “Forjando al corazón” (2017), “Heridas” (2018) y “Malas Decisiones” (2019).

Más allá de la experiencia en diferentes bandas, “Macu” también se desempeñó como productor y asistente de Nativo (ex rata blanca). Además participó en revistas de la escena under como “El Acople” y produjo eventos para bandas como Masacre, Cabezones, Nativo, Natas y muchos más.

“El compartir un par de horas, contarnos anécdotas, experiencias y poder grabar un cover así, la verdad que fue muy gratificante”.

Gustavo Rodríguez, guitarra y voz en Adicto Rock and Roll, trío de Lomas de Zamora.

Gustavo Rodriguez: “Muy linda experiencia. Esta bueno ser parte de algo que va a ser grande”

“Está bueno trabajar en equipo, en eso consiste”.

Gustavo, a cargo de las guitarras en esta versión de uno de los clásicos del rock nacional, contó que sus primeras bandas fueron del genero punk rock, como The Negados (1992/1995) y Odio & Destrucción (1996/1997). Luego incursionó en varios géneros musicales hasta que arribó a la banda de rock El Despegue (2000/2001).

En 2019 se suma a Los Olvidados, obviamente a cargo de la viola, mientras en paralelo fue armando, junto Adicto Rock and Roll.

Nicolás Frangipane, cantante y guitarrista de Sin Botones, banda de Ezeiza. Además es sonidista y productor musical.

Nico Frangipane: “Eso me dio la posibilidad de conocer a músicos de otras bandas, todos unos fenómenos”.

“Yo laburé siempre como operador, con mi sonido propio, haciendo producciones y, debido a esta pandemia, prácticamente me quedé sin ingresos. Una manera de reinventarme fue armar la sala y hacer laburos así, cosas que siempre hacía para mí”, cuenta Nicolás.

Hace un tiempo, “Nico” comenzó a edificar en su casa y ya cuenta con un espacio para trabajar con los equipos que fue adquiriendo en todo este tiempo, lo que le permite ofrecer a los músicos y artistas las comodidades para una grabación de calidad.

“La idea es poder hacer algo que sea accesible y que tenga buena calidad”, aclara este artista comprometido, vinculado a muchas bandas y que conoce la realidad que se vive en el ambiente.

A medida que los artistas fueron grabando por separado su participación en este cover de Los Abuelos de la Nada, “Nico” se sumó para darle los coros junto a “Grin” y de esta manera también participa de esta versión grabada en su propia sala.

“Me gustó la idea de participar en este cover, por eso quiero agradecer a la Unión del Under y a los músicos que participaron, principalmente por confiar en mi laburo”.

Nico se puso en contacto con Unión del Under cuando se enteró que este cover se estaba planificando y se ofreció a grabarlo y editarlo desde su propia sala, que aún no tiene nombre, pero que ya está dando buenos resultados.