Club de París: Argentina no pagó y comienza la cuenta regresiva

Finalmente, Argentina no pagó hoy el vencimiento por casi US$ 2.500 millones de la deuda con el Club de París con lo cual se activa un período de 60 días antes de formalizar la cesación de pagos , un plazo que deberá ser empleado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para avanzar en la negociación con el Fondo Monetario InternacionaI, una condición nacesaria para analizar una postergación de vencimientos con los paises que integran la organización acreedora.

Desde Hacienda, indicaron que “continúan los contactos técnicos” en una negociación en la que la pretensión argentina pasa por de evitar el pago de US$ 237 millones de intereses, que se sumaban a los US$ 2.248 millones con lo que se totalizaba el monto de US$ 2.485 millones que venceron hoy.

Según el acuerdo firmado con el Club por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, en 2014, en caso de abonarse una cuota en forma parcial se dispararía un interés punitorio del 9 por ciento, cláusula que se activó en mayo de 2019 cuando el gobierno de Mauricio Macri no realizó el pago completo.

La negociación cerrada por el actual gobernador bonaerense establece, también, que si se entrara en cesación de pagos, habría además una penalidad extra por US$ 2.000 millones.

Ahora, parte de la negociación está centrada en el pedido argentino de evitar el pago de esos dos años de intereses, lo que significaría ahorrar alrededor de 500 millones de dólares, señalaron desde Economía.