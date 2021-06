Ezequiel Piovi y Lorenzo Melgarejo en el radar granate

La llegada durante la última semana de Ignacio Malcorra y Jorge Morel desde México y Paraguay para reforzar el plantel de Lanús de cara a la próxima temporada de la Liga Profesional no parecen ser suficientes para el técnico granate, Luis Zubeldía, quien ahora apunta a otros dos nombres: los volantes Ezequiel Piovi y Lorenzo Melgarejo.

La llegada de Piovi, que se dempeña en la Liga de Quito, es la prioridad de Zubeldía quien necesita de un mediocampista central para cubrir la baja de Facundo Quignón, quien partió hacia la cada vez más tentadora Major League estadounidense. Sin embargo, el arribo del ex Almagro dependería en principio de conocer las intenciones del nuevo entrenado que contratará el equipo ecuatoriano pues, de ser tenido en cuenta, optaría por no regresar al fútbol argentino.

Mientras aguarden la decisión del ex Arsenal, llevan adelante otra negociación compleja por el centrocampista guaraní Lorenzo Melgarejo, que a sus 30 años no será tenido en cuenta por el entrenador de Racing, José Antonio Pizzi. En este caso el gran escollo es el alto contrato que tiene con la Academia y que, en principio, no estaría dispuesto a resignar.

Reforzar el bloque defensivo es la prioridad en la Fortaleza donde también sondean al mediocampista de Huracán Claudio Yacob y al defensor de San Lorenzo Diego Braghieri a quien buscan convencer para que regrese al club.

En tanto ya dejaron las filas del Grana, Nicolás Orsini cuyo pase fue vendido a Boca Juniors, Facundo Quignón quien firmó con el Dallas de la MLS tras quedar con el pase en su poder, una situación similar a la de José Luis Gómez quien arregló con Huracán, entidad a la que Lucas Vera fue cedido a préstamo.

Dos que deben regresar y convencer a Zubeldía para ser tenidos en cuenta son Cristian Núñez y Sebastián Ribas quienes regresan de sus cesiones a Platense y Central Córdoba, respectivamente.