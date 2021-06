Confirmaron la elevación a juicio de Sebastián Villa por violencia de género

El jugador de Boca Juniors Sebastián Villa irá a juicio por “coacción y lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género”. La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora desestimó la apelación de la defensa.

De acuerdo a la resolución de la Sala III, “corresponde el rechazo de la impugnación defensista y en consecuencia se impone la íntegra homologación del decisorio en crisis puesto por encontrarlo ajustado a derecho y a las constancias hasta aquí incorporadas”.

De esta forma, queda confirmada la decisión adoptada el 4 de junio pasado por parte del Javier Mafucci Moore, quien había elevado a juicio la causa.

“El 27 de abril de 2020, en hora no determinada pero durante la mañana, en el interior de la casa 421 del Barrio Country Saint Thomas, de la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría, Sebastián Villa profirió amenazas hacia Daniela Cortés Meneses, con quien mantenía una relación de pareja previa, anunciándole un mal grave, inminente, futuro y dependiente de su voluntad con el propósito de compeler a la mencionada a hacer abandono de su residencia habitual, al anunciarle que iba a arruinar su vida y la de su familia, en particular que atentaría contra la vida de su madre, su padre y su hija si no se retiraba de la casa, y después, mediando violencia de género consistente en una relación desigual de poder Villa le propinó a Cortés un golpe de puño en la frente la tomó del brazo y de los cabellos arrojándola al suelo, provocándole, mediante golpes de puño y patadas en piernas, abdomen, muslos y caderas, edema y eritema en frente lado derecho, equimosis en brazo derecho cara interna símil lesión que deja la dígito presión, y equimosis en raíz de muslo izquierdo”, señalaba la resolución.

Villa está acusado de “Coacción y lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género”. Daniela Cortés denunció que el 27 de abril de 2020, el futbolista ingresó a la casa del barrio Saint Thomas de Canning y tras una discusión fue agredida por su entonces pareja. Advierte que dentro del ataque recibió amenazas de muerte.