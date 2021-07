El Presidente presentó el DNI para personas no binarias: “Avancemos todo lo que podamos ahora que estamos nosotros”

El presidente Alberto Fernández encabezo el acto de presentación del DNI (Documento Nacional de Identidad) para personas no binarias. “Somos todas, todos y todes”, advirtió en la ceremonia. Este miércoles se estableció un cambio en la definición de género del DNI y el pasaporte. La nomenclatura será F, M y X.

Aseguró hoy que al Estado “no debería importarle el sexo de sus ciudadanos” y afirmó que el ideal se alcanzará “cuando todos seamos todes”, al tiempo que destacó que, mientras se busca “el ideal”, se avanza en “lo posible”, en referencia al cambio introducido en cuanto a definición de género en los DNI.

Consideró que “hay mil modos de amar, ser amado y ser felices” y celebró que “cada uno encuentre la felicidad a su modo”, al tiempo que destacó la necesidad de “hacer todo lo que se pueda para seguir avanzando” en la incorporación de derechos en la Argentina. “Avancemos todo lo que podamos ahora que estamos nosotros”, dijo con entusiasmo el mandatario en alusión a conversaciones que mantiene con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad) al anunciar hoy la puesta en marcha del DNI para personas no binarias.

El Presidente afirmó que “la sanción del matrimonio igualitario fue el principio de todo este camino hacia la diversidad”. Admitió que a la comunidad “le costó mucho aceptar la diversidad” y entender que “somos todas, todos y todes” y lamentó que se “hizo algo imperdonable, que es discriminar, ocultar y poner en un costado para que nadie los vea”.

“Celebré el primer gobierno de Cristina, fue maravilloso, el más progresista que ha tenido la democracia de otorgar derechos. Fue tremendo lo que hicieron esos años, pero soy consciente de todo lo que falta avanzar. Quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea mas progresista que el de ella y de más derechos que el de ella”, había advertido el 7 de julio pasado, al promulgar promulgó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (27.636).

Cambios en el DNI

El Gobierno oficializó hoy la incorporación en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, que utilizará la letra “X”.

Así lo hizo con la publicación del Decreto 476/2021 en la edición de hoy del Boletín Oficial, previo al acto de anuncio formal de la medida que se realizará hoy en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, encabezado por el presidente Alberto Fernández. La norma lleva la firma del jefe de Estado; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior, Eduardo ´Wado´ de Pedro; y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El decreto dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) “deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743”, en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

En este sentido, el decreto indica que “se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ´sexo´ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino”. “Resulta necesario establecer que pueda consignarse en el DNI así como en el Pasaporte Electrónico Argentino, en la zona reservada al “sexo”, y conforme el Documento OACI Nº 9303, las nomenclaturas “F”, “M” o “X”, saliendo así del esquema de posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida”, dice la norma.

“La nomenclatura “X” en el campo ´sexo´ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino“, detalla el decreto.