El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos Daniel Arroyo advirtió que el Congreso tendrá un “rol central” en los próximos dos años porque “las leyes que se discutan, van a marcar los próximos 15 años”.

“Le plantee al presidente (Alberto) Fernández en su momento que quería ir al Congreso. Me parece que va a tener un rol central en el próximo tiempo. Las leyes que se discutan los próximos dos años van a marcar los próximos 15 o 20 de la Argentina y creo que puedo ser una voz, tengo varios proyectos que quiero plantear”, aseguró Arroyo en diálogo con radio AM 530.

El candidato reflexionó sobre los resultado de las PASO y aseguró que desde el gobierno nacional han “tomado nota”. “Estamos retomando la campaña. Mi impresión es que la elección fue un llamado de atención. Hay mucha gente conforme con el tema de la vacunación pero dice que no le alcanza”, marcó.

Y afirmó que “un primer objetivo” de cara a las elecciones legislativas generales de noviembre es “buscar a quienes no votaron”. “Los datos que tenemos es que gran parte de la gente que no voto nos había votado en 2019. La tarea es trabajar en aquellos que no nos han votado”, destacó.

También celebró los cambios recientes de Gabinete: “Me parece que el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof han hecho cambios en el Gabinete, que le dan más territorialidad y junto con eso se han tomado medidas económicas que van tratando de mejorar la situación”.

Además, el exministro de Desarrollo Social repasó su gestión y defendió los resultados: “Fui ministro durante la pandemia, me tocó sostener la paz social y se logró, cuando en muchos países eso no fue posible”.

“Se empezaron a hacer políticas de reconstrucción, como el programa Potenciar Trabajo, donde hay un millón de personas que arrancan cobrando el 50% del salario mínimo y el objetivo es que se transforme en trabajo”, detalló. “Ahora viene la etapa de la reconstrucción y creo que lo importante es acompañar el crecimiento económico con medidas que permitan a los argentinos llegar a fin de mes“, concluyó.