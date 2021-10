Lomas de Zamora: Vecinos de la calle Chimento reclaman soluciones al tránsito

A casi un años dell cambio de recorrido de los tres ramales de la línea 318, de la Costera y de la línea 164 dispuesto a fines de 2020, los vecino de la calle Monseñor Chimento siguen reclamando una solución que les permita recuperar la calidad de vida que disfrutaban antes de que este nuevo diagrama hizo que docenas de micros pasen a diario por calles que -sostienen- no están preparadas para este tipo de tránsito.

El cambio de recorridos dispuesto en noviembre de 2020 por la ordenanza 17.700, el transporte automotor abandonó el eje Acevedo-Italia para dirigirse rumbo a la estación de Temperley, para pasar a transitar por la avenida Yrigoyen hasta monseñor Chimento donde giran a la derecha para volver a girar en Sarmiento hasta Garibaldi, avenida por la cual cruzan Yrigoyen y se dirigen hacia Temperley.

“Es como que resigné, ya nadie nos escucha. Hace un tiempo, vinieron, cortaron la calle, trabajaron, se fueron y enseguida apareció una quebradura. Mandé un mensaje por las redes del municipio pero no me contestaron”, se queja Teresa una de las vecinas más activas en motorizar los reclamos del barrio.

Según comento a InfoRegión, los precios de las propiedades “se desplomaron” y subraya que el cambio del recorrido “no trajo ningún beneficio”. Según cuenta, los colectivos “siquiera paran en el colegio” y pone de relieve que su casa “tiembla”.

“Ya tengo rajaduras, que vienen desde cuando estaba el lomo de burro de la calle Sarmiento. Yo se que dobla un colectivo porque empieza a temblar el monitor de la computadora”.

Teresa no tiene dudas: “Chimento se está hundiendo. Los mismos obreros que parcharon la esquina dijeron que no aguantaba, achicaron la vereda y pintaron el cordón de amarillo lo que no sirve para nada porque los colectivos pasan por arriba.”

Por su parte, Verónica, otra de las vecinas, decidió poner en venta su casa y advierte a este diario que “casi la mitad de la cuadra puso su casa en venta, hay vibraciones en las casas, ruidos molestos, la calle que se hunde…”

“Antes había un cartel en esta calle que decía: ‘Prohibido tránsito pesado’. Lo había puesto el mismo municipio hace años. Se ve que antes había gente capacitada.”

Ambas vecinas sostienen que pese a que enviaron quejas y rejas y reclamos por diversos canales nunca tuvieron respuestas.