Aumenta el boleto de algunos colectivos que circulan por la Región

Para los colectivos que circulan por el AMBA (dependen de Nación), el boleto mínimo sale $700 desde hoy.

Para los colectivos que circulan por el AMBA (dependen de Nación), el boleto mínimo sale $700 desde hoy.

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentaron hoy su boleto. Desde hoy, el mínimo sale $700 ($1.113 con la tarjeta SUBE sin registrar).

El aumento es del 7,6% e impacta en las líneas que unen la Provincia con la ciudad de Buenos Aires. La suba se enmarca en el plan de reducción de subsidios.

Así, el boleto mínimo (3 kilómetros) sale desde hoy $700 con la SUBE registrada, pero la tarifa sin registrar es de $1.113. Los descuentos de Red SUBE y Tarifa Social (55% menos) continúan vigentes en estas unidades.

Las nuevas tarifas

0-3 km: $700,00

$700,00 3-6 km: $779,78

$779,78 6-12 km: $839,86

$839,86 12-27 km: $899,99

$899,99 Más de 27 km: $959,71

Cuáles son las líneas

Las líneas afectadas por el aumento son 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.

Algunas de estas líneas circulan por la Región, tal es el caso del 51, 74, 79, 160 y 164, por ejemplo. Así, los usuarios deben tener en cuenta que son dos los valores que rigen, ya que para estas líneas el mínimo es de $700 pero para las provinciales asciende a $832,57.