En la Cumbre de Finanzas Común, el Presidente insistió con “repensar” la arquitectura financiera global

El presidente Alberto Fernández participó de la Cumbre de Finanzas Común 2021, de cara al encuentro del G20, y reiteró la importancia de establecer “una nueva arquitectura financiera internacional”, contemplando la crisis por la pandemia, la deuda y el cambio climático.

Señaló que “es necesario repensar una nueva arquitectura financiera internacional que brinde una respuesta multidimensional” ante “la triple crisis de pandemia, cambio climático y deuda que golpea duramente a los países de renta media como Argentina”.

“América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de un nuevo comienzo. Atravesamos hoy una triple crisis: la climática, la sanitaria y la deuda externa. No habrá justicia ambiental, sin justicia financiera y social”, afirmó al participar esta mañana, a través de un mensaje grabado, en el segmento de alto nivel de la Cumbre de Finanzas en Común 2021 en el marco de las actividades de la presidencia italiana del G20, previo al desarrollo de la Cumbre de Roma (30 y 31 de octubre).

Planteó que “la prórroga de la Iniciativa de Suspensión de Servicios de Deuda producida por el G20, si bien es valiosa, es una medida provisoria que no resulta suficiente” y alentó la “ampliación del nuevo Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del G20 a países de ingresos medios con vulnerabilidades”. “La prórroga no ataca de forma definitiva la impostergable necesidad de alivio y reestructuración de deudas insostenibles. Necesitamos en particular un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media, cuya falta supone un verdadero vacío dentro de la gobernanza financiera internacional”, apuntó.

El mensaje de “repensar” la arquitectura financiera global está en sintonía con lo expuesto por el Presidente en el Diálogo de Alto Nivel convocado por la Organización de Naciones Unidas y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de septiembre pasado.