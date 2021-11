Intento de femicidio en Lomas de Zamora: “Si hubiera estado sola sería una menos”

Verónica Arce denunció que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su ex pareja en Lomas de Zamora, en lo que la propia víctima definió como un intento de femicidio.El ataque ocurrió el sábado 31 de julio por la mañana cuando el hombre se hizo presente en la casa de la mujer para retirar algunas pertenencias, a pesar de una orden de restricción perimetral que le impedía que se acerque a ella.

“Estoy consternada, asustada, shockeada, siento impotencia, dolor, tengo el alma destrozada”, contó Verónica mientras exhibía imágenes de su cara desfigurada por los golpes, y aseguró que nunca imaginó que podía llegar a pasarle algo así “a pesar de las amenazas y de que existía una perimetral” que supuestamente la protegía.

Verónica sufrió fractura de tabique y lesiones craneales.

Verónica contó que había denunciado a su ex pareja por violencia de género, pero que ya había transcurrido bastante tiempo y supuso que ya no corría peligro.

“Cuando abrí la puerta entró y me empezó a golpear. Lo único que recuerdo es la cara de mi hija de 13 años y luego todo se me puso negro, a mi se me apagó la luz, me desmayé”, relató la víctima aún shockeada por el ataque.

De acuerdo al relato, la hija intentaba sacarlo de encima de la madre para que cese el ataque, pero “él estaba ensañado”.

“Ella vio la puerta abierta y salió corriendo a pedir ayuda, en ese momento entró un perro de la calle y lo empezó a morder, mi hija dice que aunque el perro lo mordía él no dejaba de pegarme”, relató Verónica.

La conclusión de Verónica es que está “viva de milagro”, gracias a la hija y a que apareció este perro. “Si hubiera estado sola sería una menos. Vino a matarme”, afirmó.

“¿Dónde está la justicia? La fiscal que yo pensé que me acompañaba primero puso como carátula lesiones leves, luego puso lesiones graves, yo le dije que era una tentativa de homicidio porque él vino a matarme, la fiscal me dijo que no lo podían acusar de algo que no ocurrió. Cuando yo hice la primera denuncia buscaron sus antecedentes y vieron que tenía antecedentes por violencia de género sobre una pareja anterior, incluso un pedido de internación en un psiquiátrico de parte de la familia”, describió.

Respecto de la situación actual del agresor, Verónica precisó que “está viviendo a escondidas en la casa de su familia”, a menos de 500 metros del club donde entrena la mayor de sus hijas.

“Todo el tiempo él se para en la vereda del club para hostigarme, yo llamo a la policía y él se esconde. Tiene una condena en suspenso y con beneficios”, precisó.