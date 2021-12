¿Qué propone el Gobierno para modificar el Consejo de la Magistratura?

El Gobierno Nacional impulsará en el Congreso un proyecto que busca ampliar el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano que se encarga de la selección, remoción y disciplina de los jueces y que prevé modificar el número de sus miembros de los 13 actuales a 17.

“Luego de haber escuchado las voces del consejo consultivo el Poder Ejecutivo va a enviar al Congreso en las próximas horas un proyecto que modificar el Consejo de la Magistratura”, afirmó la portavoz Gabriela Cerruti en conferencia de prensa en la que detalló que se busca que de “todos los nuevos integrantes que se sumen ninguno pertenezca al estamento político”, por lo que serán “un juez, un abogado y uno del estamento científico”.

“Esto nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales de recuperar la confianza en la Justicia y reforzar la independencia”, remarcó Cerruti quien, además, señaló que el proyecto “incorpora la equidad de género” en la nueva composición del órgano judicial.

Los cambios

El cambio principal que propone el proyecto del gobierno nacional es que de sancionarse pasaría de los 13 miembros actuales a 17. En representación de los jueces habrá cuatro en lugar de los tres actuales distribuidos en base al sistema D’Hont, con representación federal y de los cuales dos por lo menos tienen que ser mujeres

De esta manera, la propuesta del Gobierno es sumar cuatro integrantes al Consejo, para que esté compuesto por cuatro jueces del Poder Judicial, seis legisladores o representantes del Poder Legislativo, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.



Además, establece que cada consejero durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelegido una sola vez en forma consecutiva.

Para acceder al Consejo los integrantes del cuerpo “no podrán registrar condenas penales por delitos dolosos dictadas en los últimos veinte años” y que “no podrán ser consejeros/as las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por los derechos humanos”.

El texto fue elaborado por la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, el ministro y viceministro de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el representante del gobierno en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, y el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos.

Limitar el poder de la Corte

El proyecto redactado por el Ejecutivo busca anticiparse a un inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se emitiría durante este mes para declarar inconstitucional la actual conformación del organismo encargado de designar y enjuiciar a los magistrados, que en 2006, durante el primer gobierno kirchnerista, pasó de 20 miembros a los actuales 13.

El fallo que se encuentra elaborando la Corte Suprema podría dejar al actual titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, también como presidente del Consejo. La idea del Gobierno es que la presentación del proyecto frene ese fallo del máximo tribunal.

“La reforma del 2006 fue judicializada en distintas instancias, y hace muchos años ya, no tenemos ninguna razón para creer que no sucedió en los últimos años suceda ahora. No gobernamos en base a trascendidos periodísticos y nos parecería extraño e incorrecto que se anticipen los fallos a los medios de comunicación antes de fallar”, contestó Cerruti.

Cerruti prometió además un “amplio debate en el Congreso”, mientras en la oposición sostienen que el Gobierno, con este proyecto, busca justamente evitar el fallo de la Corte que retrotraiga el Consejo a una composición de 20 miembros, y que vuelva a tener al presidente de la Corte como titular del Consejo. Alegan que el oficialismo “está cómodo” con el Consejo actual, a pesar de que no logró aprobar algunos concursos clave, como el de la Cámara Federal porteña, porque puede manejar la administración del Poder Judicial y avanza con algunas ternas.

En el oficialismo destacan que la composición que propone esta nueva iniciativa es casi igual al proyecto que presentó en su momento el ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, y que la única diferencia en materia de composición es que ellos incluyen un académico más.

La conferencia de Cerrutti se dio minutos después del anuncio de la primera reunión del ministro Soria a la Corte Suprema en los Tribunales. La visita se da ocho meses después de que Soria reemplazara a Marcela Losardo. Soria, motor de la nueva reforma del Consejo, pidió audiencia con los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y será recibido a las 10 de este martes en el Salón de Embajadores del Palacio de Justicia.