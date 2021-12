La Cámara Federal descartó “de momento” una asociación ilícita para espiar ilegalmente en el gobierno de Macri

La Cámara Federal porteña desprocesó hoy por el delito de asociación ilícita a los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa en la que son investigados por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos al entender que “por el momento” no existen pruebas suficientes para incriminarlos por ese delito aunque no descartó que otros agentes de inteligencia a los que sí les confirmó el procesamiento por espionaje ilegal hubieran actuado por su cuenta.

“Esta situación nos inclina por descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, dijeron los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, en un fallo dividido en el que Eduardo Farah votó en disidencia.

El fallo limita la acusación por espionaje ilegal a un grupo de imputados, excluye a Arribas y deja a Majdalani procesada sólo por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, un delito menor dentro de la escala del Código Penal.

De 38 imputados que llegaron procesados a esta instancia sólo se mantienen las acusaciones contra una decena.

La Cámara rechazó los planteos de “nulidad” que apuntaban a voltear desde el inicio la investigación que se inició en la Justicia federal de Lomas de Zamora y hoy tramita en Comodoro Py 2002.

La resolución confirma los procesamientos por violación a la ley de Inteligencia de una decena de ex agentes de la AFI, entre ellos Alan Ruiz y el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal Cristian Suriano, por el supuesto espionaje ilegal en las cárceles a los presos de las administraciones kirchneristas.

En ese mismo contexto, confirma la falta de mérito para Darío Nieto, el secretario del ex presidente Mauricio Macri, quien no aparece mencionado en ningún momento de la resolución y, también, desprocesaron a la ex encargada de documentación presidencial Susana Martinengo.

“A Darío Nieto se le imputaría el haber recibido de Susana Martinengo los informes vinculados a la Comunidad Mapuche, así como información sobre las manifestaciones vinculadas con el proyecto de ley de movilidad jubilatoria”, explica el fallo.

“Sin embargo, a la fecha, con las pruebas incorporadas, no ha sido posible demostrar que el imputado hubiera requerido o divulgado información en los términos sugeridos por los acusadores particulares, razón por la cual también en este caso deberá profundizarse la encuesta”, contrapusieron los camaristas.

Sobre Martinengo, la resolución subraya que “al brindar su descargo, Martinengo descartó que la información fuera transmitida a sus superiores directos”, puesto que “su cargo no era jerárquico y que su contacto con Darío Nieto era a través de remitos, y no personal, ya que estaba al otro lado de la oficina”.

“Esta circunstancia, al menos de momento, parecería respaldar la idea de que el uso de esta información podía responder a fines particulares o de terceros. Esa es una de las líneas investigativas que deberá continuar el juez de la anterior instancia”, señalaron los jueces al abonar la teoría del “cuentapropismo” que esgrimieron especialmente las defensas de Arribas y Majdalani.

Al mismo tiempo, confirmaron los procesamientos de Alan Flavio Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano, en sus casos sí por violación a la ley de Inteligencia.