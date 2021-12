Ante la nueva variante, se reforzará la vacunación en todas las franjas etarias

El Consejo Federal de Salud acordó reforzar la vacunación en todas las franjas etarias dada la velocidad de propagación y la gran transmisibilidad de la variante Ómicron y estableció que las jurisdicciones podrán adelantar o ampliar la implementación del pase sanitario en función de las actividades que consideren más riesgosas.

“La pandemia nos ha enseñado y mostrado que cada respuesta genera nuevos desafíos. Y la nueva variante Ómicron nos viene a traer un desafío más”, dijo al ministra de Salud Carla Vizotti y agregó que esta variante “tiene la particularidad de infectar a personas vacunadas con esquema completo, aunque, al momento no se han registrado evidencias de un aumento en la letalidad“.

Al mismo tiempo, la ministra alertó sobre la dinámica de transmisión con la que se ha manifestado en diversos países transformándose en predominante muy rápidamente y “tensionando los mecanismos de rastreo, aislamiento y seguimiento de los contactos positivos”.

Por su parte, la directora de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, indicó que luego de 20 semanas de descenso consecutivo del número de infectados que se dieron en medio de aperturas y transmisión comunitaria de la variante Delta, “actualmente el país lleva siete semanas de aumento en el número de casos“. Sin embargo, aclaró que “la tendencia en relación a fallecimientos sigue siendo baja”.

En ese sentido, informó que los análisis realizados en las últimas 4 semanas arrojan que la mortalidad en población con dos dosis es de 3,7 por cada 1.000.000, mientras que en población no vacunada es de 10,5 por cada 1.000.000.

En el Cofesa también se planteó la importancia de generar las estrategias necesarias para el diagnóstico temprano de los casos “favoreciendo y fortaleciendo la accesibilidad al diagnóstico para poder acelerar el aislamiento de casos y contactos”. La ministra propuso a los titulares de las carteras sanitarias provinciales “descentralizar la vacunación y establecer alianzas estratégicas para favorecer la oferta y mejorar los indicadores”.

Con respecto al pase sanitario, los ministros de Salud de todo el país destacaron su importancia “para lograr un crecimiento de la vacunación” y se estableció que las jurisdicciones “podrán adelantar y ampliar su implementación en función de las actividades que se consideren más riesgosas”.

Hoy, el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Manuel Castelli, dijo que, en el actual contexto de suba de casos de coronavirus, hay una probabilidad “sustantivamente más alta” de que las personas no vacunadas tengan un desenlace fatal, en comparación con las vacunadas, y destacó la importancia de mantener cuidados y fomentar la vacunación.

“Si uno ve lo que pasa en los países con alta cantidad de casos diarios, lo que se está viendo es que Ómicron no es una variante que tiene mayor impacto desde lo individual en los vacunados. La diferencia está en los insuficientemente vacunados o no vacunados”, alertó el subsecretario. “La chance es sustantivamente más alta de las personas no vacunadas de tener un desenlace fatal que las personas vacunadas”, agregó en relación al contexto actual de subida de casos.

En diálogo con El Destape Radio, Castelli contó que desde el Ministerio se encuentran analizando “la transmisibilidad que tienen las variantes Delta y Ómicron”.

En este sentido, se observó que “son los grandes conglomerados en donde se detecta la mayor cantidad de casos” y “se ha detectado una demora mayor de las personas para consultar”. “A veces tienen pocos síntomas porque los casos en su gran mayoría son leves y entonces las personas están tres o cuatro días con dolor de cabeza y de garganta. Esto hace que en ese tiempo, que son los primeros días de la enfermedad, cuando uno tiene la mayor capacidad de transmitir a otros, se pueda diseminar más rápido el virus”, explicó.