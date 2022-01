¿Cuáles son los test para el Covid que autorizó ANMAT? ¿Cuál será su costo?

En la tarde de hoy la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la venta y uso de cuatro autotest de coronavirus desarrollados por los laboratorios Roche, Wiener, Vyam Group y Abbott y que podrán ser comercializados en farmacias.

WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test, Panbio COVID-19 Antigen Self-Test y SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal fueron los productos aprobados y que en la información oficial se destaca que sus resultados son de orientación diagnóstica.

“Estos son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes”, se informó oficialismente.

Quienes lo utilicen deberán seguir al pie de la letra las recomendaciones para evitar resultados no definidos. Esta aprobación se dio luego de un extenso análisis de la información brindada por los laboratorios, los pedidos de la medicina privada para tener más herramientas y el Consejo Federal de la Salud.

Los test podrán comprarse en farmacias o instituciones privadas, de forma individual y los test se podrán realizar

por vía nasal o salival, según el producto adquirido.

Luego de tomar la muestra a analizar, se deberá realizar rápidamente la prueba, para reducir el margen de error y destacan que estos autotest podrían arrojar un resultado negativo si la persona no tiene síntomas o carga viral baja lo que hace que el resultado de la prueba se considere orientativo pues es posible que hay contagio pero que éste no sea detectado.

La carga viral baja suele darse durante los primeros días de la enfermedad en el organismo o los últimos, y, según se informó, cada uno de los que adquieran este test tendrán que avisar a los institutos de salud indicados por los comerciantes, para cargar los datos en el sistema y elevarlos al Ministerio de Salud para hacer un seguimiento.

En caso de que no se informe el resultado, los comerciantes deberán informar a las autoridades.



Si bien aún falta un tiempo para que se puedan importar y conseguir en farmacias, la información oficial indica que los casos que den positivo en este autotest serán compartidos en la base de datos nacional y los negativos serán cargados como “sin clasificar”, en caso de un margen de error.

Cómo se usan los autotests de COVID autorizados en Argentina

En el comunicado oficial donde se informó de la aprobación del uso de estos productos, el Ministerio de Salud dio una serie de instrucciones que deben tenerse en cuenta a la hora de practicarse un autotest.

En el escrito detallan que “a diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante”.

“Son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes”, explicaron.

Por eso informan que “es muy importante que la toma de muestra se lleve a cabo en forma correcta” y que “de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos”. “Es necesario tener en cuenta que si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el virus puede ser no detectado por el test”, advierte el texto y aclara que “un resultado negativo no descarta la infección”.

Cuánto costarán los autotest de Covid-19 en Argentina

La aprobación de la ANMAT abre la puerta a la comercialización de estos productos en las farmacias, donde los cuatro laboratorios competirán y buscarán tener el precio más bajo.

La mayoría de los insumos para la producción, y en algunos casos el total del producto, es importado. Esto implica que las compañías farmacéuticas deben tramitar los permisos necesarios para hacerlo.

Una vez resuelto el trámite aduanero se establecerá un precio que se calcula que será entre los 2.000 y 3000 pesos.

Esto es menos de la mitad de lo que cobra un laboratorio privado el test de antígenos que no baja de 6 mil pesos.