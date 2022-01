Portazo de Máximo Kirchner: renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner, anunció esta tarde la decisión de dejar el cargo, por no comulgar con la estrategia abordada para acordar con el Fondo Monetario Internacional.

“He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, explicó mediante una extensa carta.

Kirchner anticipó que permanecerá dentro del bloque para “facilitar la tarea del Presidente y su entorno” y que dejará que “él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023”.

El hijo de la vicepresidente de la Nación sostuvo qué el Fondo es “el problema más grande para el país” y cuestionó que se haya acordado sin “señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI”.

“Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza”, destacó al tiempo que pidió “llamar a las cosas por su nombre” y “no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de beneficios”.

“Decido liberar al Presidente para que no se sienta “presionado”, como tantas otras veces ha hecho trascender su entorno. ¿Presionar? No. Eso lo hace el Fondo Monetario Internacional”, apuntó.

En la misiva parafreseó a su padre, enl expresidente Néstor Kirchner y sostuvo: “Por comprensión histórica, por mandato popular y por decisión política, mi postura no busca señalar a quienes acompañan de manera crítica o directamente festejan, como he leído”, concluyó.