El Presidente confirma que el acuerdo con el FMI incluye la revisión de jubilaciones de privilegio

Mientras se ultima detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se van conociendo más aristas. Una de ellas es que incluye la revisión de jubilaciones de privilegio. El presidente Alberto Fernández confirmó este hecho pero aclaró que es sólo para jueces y embajadores, no para docentes.

Fernández afirmó este lunes que el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional por la deuda por U$S 44.000 millones contraída por el gobierno de Mauricio Macri no incluye una revisión del régimen previsional docente sino de “los regímenes especiales de privilegio”, centrada en “embajadores y jueces”. “La diferencia es muy grande y no es para docentes”, sostuvo el mandatario en un audio enviado a El Destape Radio, al salir al cruce de información publicada por un matutino porteño en relación a supuestos detalles del acuerdo.

El mandatario explicó: “De lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces, pero creo que deberíamos avanzar más; lo mismo con los embajadores”. “No es el tema de los docentes“, concluyó.

Un artículo públicado por el matutino porteño Clarín indica que las revisiones se realizarían también sobre el sector de docentes de los distintos niveles. El texto señala que el Gobierno se compromete a realizar un estudio sobre “la sustentabilidad del régimen previsional”. “Deberá desagregar los números del régimen general de los regímenes especiales, como el de docentes o docentes universitarios que si bien los trabajadores se jubilan a edades más tempranas, aportan 2 puntos más que los del régimen general”, agrega.

Días atrás, el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó las negociaciones abiertas con la Argentina comandadas por el staff técnico, lo que acelera el cierre del entendimiento y aleja las posibilidades de default al descomprimir la situación del Banco Central de cara al vencimiento de 2.800 millones de dólares que vencen a fin de marzo. El acuerdo fue anunciado el 28 de enero por el Presidente.